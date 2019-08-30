LG Display廣州8.5代OLED面板生產線正式投產

2019-08-30 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



LG Display廣州8.5代OLED面板生產線29日正式投產，初期產能達每月6萬片玻璃基板，預計2021年底最大產能可達每月9萬片玻璃基板。LG Display這座新廠主要將生產4K超高清55吋、65吋、77吋等大尺寸電視用OLED面板，這也是當前電視的主流尺寸。

LG Display廣州8.5代OLED面板生產線總投資高達5兆韓元（約新台幣1,300億元）。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，這是中國大陸首條大尺寸OLED面板生產線，可望推動大陸OLED電視的普及。

三星和LG Display是目前全球OLED面板兩大供應商，三星主攻中小尺寸，LG則將重心放在大尺寸OLED面板，並占全球九成以上的市占。

早在2006年LG Display就在廣州設立模組廠，2012年設LCD面板廠。此次投產的8.5代OLED面板生產線是LG Display在廣州建立的第三條生產線，也是其在韓國本土之外的首條大尺寸OLED面板生產線。

LG Display稱，與LCD相比，OLED是無背光源、無液晶的自發光顯示。由於材質更加輕薄，能實現多樣化的設計，且其所能呈現的完美黑色和更精確的色彩表現，也確保其在顯示方面的完美畫質。

LG Display表示，在創新激烈的電視面板領域，OLED更賦予現代電視更多可能，如壁紙電視和自發聲電視等。基於以上優勢，OLED面板也深受電視整機廠商青睞，目前，OLED陣營在全球已擴增至14家，包括海信、創維、長虹、康佳等中國主流電視企業。

根據市調機構IHS數據, 今年第1季全球OLED電視銷量為61.1萬台，較去年同期成長30%。在銷售額方面，OLED電視去年的佔有率為5.7%，預計2022年將超過10.9%。