親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

香港白色恐怖：黃之鋒、周庭突被捕，831遊行或遭封殺？

郭台銘返國！蔡沁瑜：如果要選會以獨立參選姿態參選

LG Display廣州8.5代OLED面板生產線正式投產

2019-08-30 10:22聯合報 記者林則宏╱即時報導

LG Display廣州8.5代OLED面板生產線29日正式投產，初期產能達每月6萬片玻璃基板，預計2021年底最大產能可達每月9萬片玻璃基板。LG Display這座新廠主要將生產4K超高清55吋、65吋、77吋等大尺寸電視用OLED面板，這也是當前電視的主流尺寸。

LG Display廣州8.5代OLED面板生產線總投資高達5兆韓元（約新台幣1,300億元）。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，這是中國大陸首條大尺寸OLED面板生產線，可望推動大陸OLED電視的普及。

三星和LG Display是目前全球OLED面板兩大供應商，三星主攻中小尺寸，LG則將重心放在大尺寸OLED面板，並占全球九成以上的市占。

早在2006年LG Display就在廣州設立模組廠，2012年設LCD面板廠。此次投產的8.5代OLED面板生產線是LG Display在廣州建立的第三條生產線，也是其在韓國本土之外的首條大尺寸OLED面板生產線。

LG Display稱，與LCD相比，OLED是無背光源、無液晶的自發光顯示。由於材質更加輕薄，能實現多樣化的設計，且其所能呈現的完美黑色和更精確的色彩表現，也確保其在顯示方面的完美畫質。

LG Display表示，在創新激烈的電視面板領域，OLED更賦予現代電視更多可能，如壁紙電視和自發聲電視等。基於以上優勢，OLED面板也深受電視整機廠商青睞，目前，OLED陣營在全球已擴增至14家，包括海信、創維、長虹、康佳等中國主流電視企業。

根據市調機構IHS數據, 今年第1季全球OLED電視銷量為61.1萬台，較去年同期成長30%。在銷售額方面，OLED電視去年的佔有率為5.7%，預計2022年將超過10.9%。

界面新聞指出，由於LCD面板價格不斷下滑，LG Display正將其銷售重點從LCD面板轉向OLED面板。LG Display曾預計，今年其OLED銷售額將占其電視面板總銷售額的三成以上，明年OLED面板產量將擴大至700萬台，2021年再增至1,000萬台。

LG Display廣州8.5代OLED面板生產線29日正式投產，這也是大陸首條...
LG Display廣州8.5代OLED面板生產線29日正式投產，這也是大陸首條大尺寸OLED面板生產線。（取自LG Display官網）
分享

電視面板OLEDLG

相關新聞

華映熄燈 大裁2,100人

2019-08-30 00:42

聯電前副董 掌舵紫光Flash

2019-08-30 01:38

陸「刨根式」搶才 重創我產業

2019-08-30 01:39

孫世偉外表溫和 治軍嚴厲

2019-08-30 01:38

智慧經營／廖文嘉打造非紅供應鏈 創新美墨合作方程式

2019-08-30 01:31

美對陸商品加稅／雙A做好準備 考慮漲價

2019-08-30 01:31

資策會提五建言 促優化軟體採購環境

2019-08-30 00:58

廣達傳泰國設廠 生產一體機

2019-08-30 00:42

華映停擺 引爆訂單重分配

2019-08-30 00:42

紫光攻DRAM 孫世偉接武漢新芯CEO

2019-08-30 00:11

廣達擬落腳泰國 首波組裝AIO

2019-08-30 00:08

華映傳再裁員2100人 規畫歇業只留50員工

2019-08-30 00:05

中華電攜故宮 打造5G智慧博物館

2019-08-29 23:25

創新應用 電信業釋善意

2019-08-29 23:15

第二季全球智慧手機銷售量再跌 華為及三星逆勢成長

2019-08-29 22:02

陳良基訪比利時微電子研究中心 盼增合作機會

2019-08-29 21:57

傳廣達與和碩將分別到泰國、印尼生產AIO產品

2019-08-29 21:57

提升作業流程效率 茂迪合併旗下模組廠TSMMC

2019-08-29 19:59

艾美特射出第四支箭 目標三年後重返營運高峰

2019-08-29 19:32

元太攜Plastic Logic開發OTFT產品 打進中國教育市場

2019-08-29 18:30

佳世達科技86.4億元聯貸案 台銀主辦

2019-08-29 18:13

面板走進場域應用 台灣康寧總座讚：台廠研發能量強

2019-08-29 17:35

中華電拚5G開台 謝繼茂估明年6月或7月

2019-08-29 17:35

愛德萬：5G提前布局 將驅動半導體產業明年強勁成長

2019-08-29 17:22

顧能統計：全球智慧手機銷量Q2持續下滑

2019-08-29 17:21

旺宏捐贈成大4.2億元 興建「成功創新中心─旺宏館」

2019-08-29 17:19

智慧綠建築頒獎 鉑金獎得主將出賽

2019-08-29 16:34

終端產品第4季問世 晶電看旺Mini LED

2019-08-29 14:43

TPK參加觸控展 大秀奈米銀優勢

2019-08-29 14:43

歐買尬 擺脫侵權官司泥淖

2019-08-29 14:43

陸、巴西手機逆勢成長 聯發科海外布局告捷

2019-08-29 14:43

誠美材 昆山2.5米新產線9月試產

2019-08-29 14:43

偏光片廠看下半年 保守但不悲觀

2019-08-29 14:43

矽力下半年 挑戰雙位數年增

2019-08-29 14:43

中國面板廠減產影響偏光板需求 誠美材：產業循環

2019-08-29 11:22

紫光要蓋DRAM廠 台業者應嚴防人才被挖角

2019-08-29 10:58
看更多

熱門文章

7月發卡王洗牌！玉山銀靠一張新卡奪冠 國泰拿下刷卡王

2019-08-29 20:16

訂單遽減至零！華映董事會決議：依法辦理大量解雇勞工

2019-08-29 19:12

大同下個包袱...點名福華

2019-08-30 00:42

洗錢防制有缺失 金管會同時對兩家銀行開罰

2019-08-29 17:58

華映熄燈 大裁2,100人

2019-08-30 00:42

傳將解僱2,100名員工僅留50人 華映：內部尚在確認消息

2019-08-29 11:53

行員幫賭博網開人頭戶、洗防缺失 新光銀行遭罰400萬

2019-08-29 18:33

廢印花稅爭議 學者說地方政府怕的是這個

2019-08-29 14:58

聯電前副董 掌舵紫光Flash

2019-08-30 01:38

兩銀行防洗錢疏失 挨罰

2019-08-30 02:31

華映停擺 引爆訂單重分配

2019-08-30 00:42

新光金 搶攻兩大金流商機

2019-08-30 02:27

陸「刨根式」搶才 重創我產業

2019-08-30 01:39

林口重劃區 創2.1萬個職缺

2019-08-30 00:58

將來銀行高薪酬惹議 業界：應以同業標準看待

2019-08-29 12:53

華映再傳裁員只留50人 勞動部：做最壞打算

2019-08-29 14:50

經濟解析／紫光蓋DRAM廠 對台廠這個威脅最大

2019-08-29 12:52

回台與回流商機發燒 李紀珠點出關鍵是

2019-08-29 16:44

財政部：對陸、韓不銹鋼冷軋鋼品 續課反傾銷稅五年

2019-08-29 15:53

太熱了！電子支付機構使用人數及兩大業務爆增

2019-08-29 19:27

華映將大量解僱員工 債權銀行：將申請強制執行

2019-08-29 22:28

搶日客市場 北市府請日本藝人登坂廣臣擔任觀光大使

2019-08-29 20:47

美對陸商品加稅／雙A做好準備 考慮漲價

2019-08-30 01:31

交通部擬國際旅客增量計畫 將砸12億元吸客

2019-08-29 15:20

前七月促參案件 台中奪招商王、台北墊底

2019-08-29 17:36

孫世偉外表溫和 治軍嚴厲

2019-08-30 01:38

超會賺！無懼前七月匯損1,357億元 壽險業獲利創新高

2019-08-29 19:39

營業稅扣抵 留意三種例外

2019-08-30 02:33

任內曾批評蔡政府稅改 駐WTO代表朱敬一退職獲准

2019-08-29 12:53

交際費列支 有額度上限

2019-08-30 02:33

3種醫療單據 可申報節稅

2019-08-29 14:43

Gogoro推共享機車服務 每分鐘2.5元還可隨租隨還

2019-08-29 18:25

不畏反送中衝擊！一芳加速海外布局 明年全球店數破2000

2019-08-29 21:23

用專利就向銀行借到錢 這三家新創公司有何獨門技術？

2019-08-29 20:25

騎樓供設攤 要課房屋稅

2019-08-30 02:33

廣達傳泰國設廠 生產一體機

2019-08-30 00:42

經濟部通過鼎元光電等五回台投資案 累計5,682億投資額

2019-08-29 19:06

第二季全球智慧手機銷售量再跌 華為及三星逆勢成長

2019-08-29 22:02

傳廣達與和碩將分別到泰國、印尼生產AIO產品

2019-08-29 21:57

終端產品第4季問世 晶電看旺Mini LED

2019-08-29 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top