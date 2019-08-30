孫世偉外表溫和 治軍嚴厲

2019-08-30 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱台北報導



業內人士透露，將出任紫光集團旗下武漢新芯總經理兼首席執行官（CEO）的聯電前副董孫世偉，外表溫和，但治軍嚴厲、鐵面無私，也因為其強勢作風，才能在競爭激烈的聯電集團一路爬至高層。

孫世偉在半導體產業歷練逾34年，早年先在美國摩托羅拉半導體公司擔任研發主管，隨後在1995年進入聯電，離開聯電前更擔任副董事長等重要職務，是業界知名人物。

業內人士透露，2000年，聯電集團進行跨世紀整併，也就是聯電／聯誠／聯瑞／聯嘉／合泰「五合一」，並於紐約證券交易所掛牌上市，產出半導體業界首批銅製程晶片及第一顆0.13微米製程IC，當時的聯電集團內部擁有許多人才，不乏博士生和海外留學回國的高材生，孫世偉雖然也擁有美國西北大學電機博士學位，但在競爭激烈的環境下，要冒出頭也沒那麼容易。

不過，孫世偉憑藉擅長研發和肯做事的優越能力、嚴謹且貫徹執行的態度，成為聯電集團倚重的專業人才。2005年，聯電榮譽董事長曹興誠和榮譽副董事長宣明智因和艦案淡出集團之後，孫世偉逐漸浮出檯面，更以50歲的年齡，成為聯電歷來最年輕的資深副總經理；2008年，孫世偉進一步被推舉為CEO。

孫世偉上任時，聯電股價不到10元，一年後市值增加兩倍，成功帶領聯電脫離營運谷底，2012年升任副董事長。

外界分析，孫世偉專業的領導力和推進製程的技術能力，成為紫光集團發展半導體自主所需的重要人才。