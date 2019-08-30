聯電前副董 掌舵紫光Flash

紫光集團宣布，旗下武漢新芯聘請前聯電副董事長、紫光集團全球執行副總裁孫世偉擔任武漢新芯總經理兼首席執行官（CEO）職務。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸紫光集團宣布，繼委任高啟全為DRAM事業群執行長（CEO）之後，紫光旗下武漢新芯聘請紫光集團全球執行副總裁孫世偉，接任高啟全擔任武漢新芯總經理兼首席執行官（CEO）職務。

業界認為，隨著兩位台灣半導體業重量級人物擔綱紫光集團發展記憶體業重任，有助加速大陸發展記憶體業腳步，成為南亞科、華邦電等台廠勁敵。後續是否有新一波台灣人才挪動至對岸，值得密切關注。

紫光在記憶體業動作積極，牽動市場神經。面對紅潮強勢崛起，台灣記憶體族群昨（29）日普遍逆勢收黑，南亞科重挫逾3%，華邦、旺宏也都跌約1%。

紫光是大陸衝刺自主記憶體生產的重點集團，近期紫光集團更宣示要跨足DRAM事業，興建12吋廠生產DRAM，由有「台灣DRAM教父」領軍。

武漢新芯以生產編碼型快閃記憶體（NOR Flash）為主，此次由曾任聯電副董事長的孫世偉接下CEO重任，意味紫光集團兩大記憶體事業都將由前台灣半導體業大將扛下，讓兩岸記憶體業競爭關係更為微妙。

對於孫世偉新職務，聯電表示，孫已非公司員工，無法評論。業界認為，聯電早年在記憶體領域著墨甚深，且累積豐厚的技術與專利能量，孫世偉也是關鍵人物。後來聯電因為轉至晶圓代工而不再投入記憶體生產，但其在記憶體的實力仍不容小覷。

紫光集團董事長兼首席執行官趙偉國說，孫世偉在半導體領域深耕多年，擁有豐富的工廠建設管理經驗和出色的產業洞察力，出任總經理兼CEO，必將帶領武漢新芯把握難得的產業機遇，推動業務發展更進一步。

紫光集團表示，武漢新芯致力於為全球客戶提供高品質的創新產品及技術服務，在NOR Flash、微控制器（MCU）及代工領域積累十多年的製造經驗，擁有集產品設計、晶圓製造與產品銷售於一體的自主品牌，現有兩座12吋廠投入運營。