第二季全球智慧手機銷售量再跌 華為及三星逆勢成長

2019-08-29 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner指出，2019年第二季全球智慧手機對終端使用者銷售量下滑1.7%，總計3.68億支。圖／ingimage 分享 facebook

國際研究暨顧問機構Gartner指出，2019年第二季全球智慧手機對終端使用者銷售量（簡稱智慧手機銷售量）下滑1.7%，總計3.68億支。第二季全球前五大智慧手機廠商，華為和三星的年銷售成長最為強勁，分別為16.5%和3.8%。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta指出：「華為和三星的市占率在此季皆有成長，合計拿下全球超過三分之一的智慧型手機銷售量。」

Anshul Gupta表示：「高階智慧手機需求放緩的幅度比中階和低階機種更為顯著，廠商為促使消費者換新機，正逐漸將多（前／後）鏡頭相機、無邊框螢幕和大容量電池等旗艦機種功能，推廣到售價較低的智慧型手機。」

受到美國禁令影響，第二季華為手機銷售量在全球市場經歷嚴重跌幅，但目前禁令向後推延，銷售量有微幅提升的跡象。值得注意的是，儘管面對全球市場需求減緩，華為在大中華區推出的大幅降價方案配合明確的品牌定位，卻創下該地區手機銷售量新高，成長幅度高達31%。

第二季三星智慧手機銷售量超過7500萬支，較去年同期增長1.1%。Anshul Gupta分析：「新推出的Galaxy A系列需求強烈，顯示重新調整定位的三星初階及中階智慧型手機款式亦有助銷售成長。不過本季旗艦機Galaxy S10需求開始衰退，象徵三星在2019年度成長將會面臨重大挑戰。」

至於蘋果iPhone第二季的總銷售量約3800萬支，再度較去年同期下滑13.8%，不過相對第一季情況稍有改善。Anshul Gupta表示：「iPhone新機種的新功能少，且改變幅度不大，因此iPhone既有使用者不大願意換新機。蘋果已達商業模式的重要臨界點，正逐漸將業務轉向服務；第一季蘋果因服務產生的營收占總營收的21%。」

全球前五大智慧型手機銷售地區中，中國大陸依舊穩居最大市場，第二季售出1.01億支手機，年成長0.5%；隨著越來越多5G手機出現，中國大陸業者面臨盡快出清4G高階手機存貨的壓力。

巴西則在該季售出1080萬支智慧型手機，是前五大市場中另一個銷售成長的地區，成長幅度為1.3%。由於巴西經濟逐漸復甦，這波手機銷售成長可視為2020年經濟大幅成長的一項微指標。印度在第二季則售出3570萬支智慧型手機，全球占比9.7%。不過因於功能型手機升級至智慧型手機的速度放緩，表現已較去年同期減少2.3%。