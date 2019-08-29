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失控的績效制度：從汐止警追補撞車殉職談起

傳廣達與和碩將分別到泰國、印尼生產AIO產品

2019-08-29 21:57經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

廣達董事長林百里（圖右）。 記者蕭君暉／攝影
廣達董事長林百里（圖右）。 記者蕭君暉／攝影
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美中貿易戰沒有緩和跡象，15%關稅將在9月開徵，外傳廣達將落腳泰國，第一波將先生產一體機（AIO）等產品，一旦廣達海外布局確立，國內主要代工廠在東南亞的布局將全面到齊。

市場傳出廣達與和碩兩大代工廠，計劃把一體機（AIO）儘快移至泰國與印尼兩地生產，以避開2019年9月將增加15%的輸美關稅，和碩在印尼巴淡島已設立廠房，廣達在泰國目前仍沒有生產據點，初期將委託當地組裝廠來生產AIO。

另外，由於智慧音箱與穿戴裝置將在9月加徵15%關稅，市場也傳出，Google評估把智慧音箱移至泰國生產。而廣達與和碩均為Google智慧音箱主力代工廠。

廣達今日表示，東南亞設廠是一定的選項，但這屬於長期規劃，目前尚未宣布在東南亞那一個國家設廠，至於一旦設廠會生產什麼產品？廣達則拒絕透露。

廣達主要廠房除了在中國大陸之外，其他地方則為台灣、美國與德國，之前因應輸美伺服器加徵關稅，廣達購置林口新廠房來因應，把伺服器等高單價、量小的產品移回台灣生產，因此，廣達之前的產能搬遷方案，是以台灣為主。

不過，隨著筆電與AIO等量大的消費性電子產品，也將被加徵關稅，而美中貿易戰愈演愈烈，廣達也決定在東南亞設廠，主要是消費性電子產品單價低，不適合在高附加價值的台灣生產，另外，消費性電子產品組裝需要大量人力，台灣勞動力嚴重不足，同樣不適合。

廣達董事長林百里之前就表示，筆電等消費性電子產品，加徵10%關稅（目前已提高至15%）是很大的成本，一定要想辦法解決，之前新增台灣產能已經半年了，客人很滿意，廣達東南亞設廠正在評估，應該會有決定，這還要與客人一起商量，只要客人決定，廣達就可以開始生產。

至於會生產什麼產品？林百里則說，事關機密，不便透露細節。

至於其他代工廠在東南亞的布局，鴻海以越南及印度為主，仁寶是越南、緯創是菲律賓與印度、英業達則設在馬來西亞設廠。

廣達東南亞和碩

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