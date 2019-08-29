陳良基訪比利時微電子研究中心 盼增合作機會

2019-08-29 21:57 中央社 布魯塞爾29日專電



科技部長陳良基。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

科技部長陳良基昨天訪問有「全球半導體產業背後頭腦」之稱的比利時微電子研究中心，執行長范登霍夫肯定台灣在半導體產業垂直分工居樞紐地位，是帶領產業發展的領跑者。

陳良基近日率團訪問歐洲，28日抵達比利時訪問兩天，馬不停蹄拜會知名科學研究中心、比利時及歐洲聯盟執行委員會官方機構，為台灣與國際合作開創更多機會。

陳良基今天接受中央社專訪，暢談昨天拜會全世界最大微電子及相關奈米技術研究中心，也是被譽為台積電、三星、英特爾等大廠「背後的重要頭腦」的比利時微電子研究中心（IMEC），雙方探討如何以台灣科技產業優勢、結合豐沛學術研究能量，為未來開創更多可能。

微電子研究中心在國際半導體界擁有知名地位，網羅全球近100國研發人員，且有600個國際夥伴公司，不少力圖發展科技的各國高層官員都曾前往拜會取經，但IMEC執行長范登霍夫（Luc van Den Hove）昨天親自接待陳良基率領的訪團，並給予台灣高度肯定。

陳良基說，微電子研究中心與台灣半導體廠商有密切夥伴關係，他很早就認識范登霍夫，昨天會面時對半導體發展趨勢及合作深度對談，雙方都認為台灣在半導體垂直分工產業扮演樞紐角色，對研發成果能做最好最精準執行，IMEC雖是許多大廠「背後的重要頭腦」，但光有腦袋沒用，需要的是「台灣帶著跑」。

微電子研究中心表示，目前除與中華民國財團法人國家實驗研究院簽署合作備忘錄外，期待未來能深化雙方學者交換及實質合作關係。

近來中華民國開始投入量子領域研究，具有高速運算速度的量子電腦（Quantum Computer）被認為將是驅動下一波人工智慧（AI）、醫療、通訊新變革的重要技術。

陳良基說，量子技術大國會先在國防工業上發展，台灣未來發展主力還是大眾市場，因此布局要拉長戰線，目標是有能力利用半導體技術做出量子電腦，當發展出夠大市場及技術應用時，將會領先全世界。他也與IMEC就此交換意見，若雙方合作，對未來量子科技落實在半導體應用上將是一大利基。