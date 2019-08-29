茂生農經將攻蛋品市場 吳清德：今年營運將優於去年

2019-08-29 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



國內飼料、養殖大廠茂生農經（1240）29日法說會，董事長吳清德表示，飼料本業穩定成長，今年8月初併購洗選蛋品銷售公司，9月將設立蛋品公司，衝刺蛋品市場；另目前有非洲豬瘟疫情，讓豬價看好，將積極推動養豬事業，增加母種豬數量，加上自有飼養雞鴨豬的效益，法人估，今年EPS有望達4元。

茂生農經今年上半年稅後純益7,451萬元，年增60.3%，每股純益（EPS）2.19元，主要是加強優勢產品組合，同時今年各項飼料銷售量增加帶動下，所以能繳出好成績；今年前七個月累計營收10.02億元，年增21.1%。

茂生農經今年8月12日公告，通過投資與他方合資成立新公司，吳清德説，此為併購一家洗選蛋品銷售公司，該公司營運狀況不錯，每年營收有好幾億元，但公司名稱無法透露，主要是看好台灣蛋品一年400至500億元市場，政府近年持續推動蛋品洗選跟包裝，特別是洗選蛋品經過洗選後，能更乾淨，也更能存放。

他也提到，公司陸續在南投竹山的養豬場進行改建，今年先期進行擴建豬隻保育舍，預計於年底完工加入使用，將可提升仔豬飼養效率，哺乳用母豬舍也規劃整建，屆時將可提升出生小豬隻數及品質，同時結合仔豬保育舍現場自動化供料和監控養殖成效，及大數據運算分析等專業養殖技術，強化飼養管理。

他說，目前豬場有母豬1,000多頭，希望在年底達到1,300至1,400隻，明年希望能破2,000隻；今年台灣正式成為口蹄疫非疫區，明年5月將可外銷豬肉到日本，不過吳清德説，其實公司供應台灣豬肉都不夠用，目前產能還無法出口外銷。