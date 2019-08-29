艾美特射出第四支箭 目標三年後重返營運高峰

2019-08-29 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



小家電廠艾美特-KY（1626）29日舉行法說會，董事長史瑞斌跟新任總經理林永昌首度一起亮相，強調今年獲利將可大幅優於去年，樂觀看待下半年業績，關鍵在於開源節流奏效，加上射出東亞南市場的第四支箭，目標三年後重返營運高峰。

史瑞斌表示，對於2.7萬平方米的深圳舊廠開發活化土地資產，已與大陸TCL集團合作，委託開發艾美特深圳寶安廠，預計2021年8月完工，艾美特提供土地，TCL為營運商，艾美特分得40%持分，將分回3.6萬平方米，將做為出售、出租及自用的內外銷據點用途。

艾美特還可望在2022年認列人民幣1.6億元拆遷補償費，對於業績貢獻挹注潛力甚大。

史瑞斌說：「在站穩中國、日韓及歐美市場後，將佈局東南亞市場做為第四支箭，下半年要射出去，目標2021年開始貢獻業績，未來營收佔比要達10%，僅於於大陸、日韓及歐美市場。」

林永昌則強調，東南亞布局會以馬來西亞開始，主要以生產電風扇為主力產品，朝ODM及OEM，暫時不會考慮自有品牌，挑戰2021年可以貢獻業績。新產品部分，林永昌說：「正開發智能辦公的個人商品，像是小型電暖器等，明年將會推出。」

艾美特今年電扇及電暖器生產量合計可達1,400萬台。史瑞斌說，電扇約1,100萬台、電暖器約300萬台，其中今年出貨的高端循環扇產品，內銷大陸市場締造了1億人民幣業績，寄望明年會更高。

上半年艾美特營收63.29億元，年減4%，主要為天候因素導致中國地區風扇銷售量減少，致使營收下滑；但毛利率為19%，年增3個百分點，稅後純益2.98億元，每股純益2.45元，創近六年同期新高。