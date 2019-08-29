十銓T-FORCE電競新品 火力全開

2019-08-29 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



十銓科技（4967）今（29）日推出全球電競玩家引頸期盼的T-FORCE電競新品，包含創新業界的T-FORCE DELTA MAX幻鏡炫彩固態硬碟及T-FORCE最新電競記憶體DARK Z 。

十銓表示，T-FORCE DELTA MAX幻鏡炫彩固態硬碟，以華麗耀眼的鏡面RGB設計帶來最大視覺佔比的發光效果。鏡面華麗的表面外觀，及所呈現如幻鏡般的晶透效果，更是業界首創。T-FORCE DARK Z DDR4全新的電競記憶體，以盔甲完整保護與提升散熱為設計理念，堅持嚴選顆粒能提供高效能、低功耗、輕鬆升級等完整需求，二款新品強勢登場滿足電競市場需求。

最新一代的T-FORCE DELTA MAX幻鏡炫彩固態硬碟，開創性的全幅鏡面設計，突破以往固態硬碟的設計框架，帶來業界最大佔比的發光面積，提供最廣面積的炫彩發光效果。緊湊排列ARGB LED燈光效果的設計，詮釋多彩絢麗的光之饗宴。其鏡面極簡的設計，不發光時亦呈現如幻鏡般的倒影效果，質感精湛。

其採用先進的3D NAND，提供高達 560 MB/s 讀取和 510MB/s 寫入速度。同時支援連接具有5V 3pin ARGB可編程LED訊號接口的主機板，可透過各家主機板軟體自行定義T-FORCE DELTA MAX SSD的發光模式與效果，點亮消費者的儲存世界，最大容量高達2TB，為最鏡亮華麗的擴充選擇，颳起科技生活的鏡面旋風，目前正在申請台灣/中國/美國等三地區的獨家專利，幻彩酷炫獨一無二。

T-FORCE DARK Z DDR4電競記憶體是以盔甲武士的設計概念，包覆著神聖戰袍提供完整保護所精心打造，本體大器簡約的線條，讓傳統定位沖壓的散熱片更加精緻，其運用電解陽極製程搭配金屬電鑄logo設計，更加襯托呼應T-FORCE原力充滿飆速能量的雄偉氣勢。

散熱片採用厚度0.8 mm的鋁合金一體成形沖壓製程，除了強化本體結構，加上電解陽極氧化製程上色，可強化抗腐蝕能力與不導電，有效發揮散熱功能，提供最流暢細膩的遊戲體驗及毫不停滯的極致效能。T-FORCE DARK Z堅持採用高品質嚴選顆粒，最高頻率到DDR4 3600MHz，徹底帶給玩家高效能、低功耗及輕鬆升級等完備需求。