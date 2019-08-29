面板走進場域應用 台灣康寧總座讚：台廠研發能量強

2019-08-29 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



康寧參與本屆「Touch Taiwan 2019」展會，展出Astra Glass玻璃、 Iris Glass導光板玻璃等多款產品，今年也在展區打造出客廳的空間，試圖呈現「智慧居家背後最佳推手就是康寧」的概念。台灣康寧總經理曾崇凱表示，希望康寧未來提供客戶的，不只是一片玻璃，而是完整的解決方案，在不同應用上，康寧往後能出現得更頻繁，往「客製化」方向邁進。

觀察目前面板產業趨勢，曾崇凱指出，包括高解析度、大尺寸、無邊框、軟硬整合等應用，是比較明顯的趨勢，尤其場域經濟，未來或許會更重視，包括醫療、車載、家用等，未來不同場域會有不同產品出現。他也說，本屆展會看到面板應用在車載、醫療、零售等場域，代表客戶找到未來應用的出口。

曾崇凱認為，台灣客戶在應用方面非常強，很少看到像友達、群創這樣，在很多場域應用能同時涵蓋，也很高興看到台灣客戶在產業裡找到全線產品的出口，「台灣客戶很彈性，不同領域上的應用是他們厲害的地方，背後都是創新。」

「創新才有辦法為產業帶來價值！」曾崇凱強調創新，是康寧本身的信念，因此公司在智產權保護上不遺餘力，能維持市場領先地位，就是因為創新。雖然不同場域應用需要不同規格的需求，對玻璃材料來講是不同的挑戰，但包括未來柔性、Mini／Micro LED等面板新應用，康寧都不會缺席。

康寧本屆展會展出的產品，從顯示玻璃到半導體，還有雷射切割，並首度展出無線充電器、用在GARMIN行動裝置上的玻璃等產品，橫跨多個領域。曾崇凱指出，展會至今包括Astra玻璃、Iris導光板玻璃等產品，獲得高度關注。