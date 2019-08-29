愛德萬：5G提前布局 將驅動半導體產業明年強勁成長

2019-08-29 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



5G示意圖。圖／路透社資料照片 分享 facebook

半導體測試設備大廠愛德萬台灣董事長兼總經理吳慶桓表示，受惠5G提前布局，帶動相關基地，台和部分手機廠提前提出5G手機，抵銷記憶體需求急速下滑的負面因素，讓半導體產業下修幅度優於預期，他透露，記憶體產業第4季可望落底回升，明年5G持續展開、帶動5G手機、AI人工智慧、車用和物聯網快速發展，將全球半導體產業明年強勁成長。

愛德萬是全球記憶體測試設備龍頭，近年來在邏輯晶片和系統晶片測試業務也快速竄升，去年全球市占率逾五成，表現亮 眼。

吳慶桓特別以愛德萬在2017、2018 年營運創新高，年初原先預期今年全年營收將會較去年衰退二到三成，不過，日前公布今年第1季（5至7月）財報，營運和去年同期相近，優於預期 ，原因就是5G受到美中貿易戰與華為事件影響，提前布局，帶晶圓代工和後段封測廠提前增購測試設備。

吳慶桓表示，雖然美中貿易戰的不確定性仍高，但目前來看，記憶體產業已經落底，預料今年第4季或明年第1季回升，加上5G展開後，帶動5G手機、AI、智慧車和物聯網快速發展，並逐步讓智慧家庭和智慧城市得以實現，將為半導體產業帶來強大成長動能，甚至2021年成長會更明顯。