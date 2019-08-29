顧能統計：全球智慧手機銷量Q2持續下滑

2019-08-29 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）今（29）日指出，第2季全球智慧型手機銷量3.68億支，年減1.7%。圖／ingimage 分享 facebook

國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）今（29）日指出，第2季全球智慧型手機銷量3.68億支，年減1.7%。Gartner資深研究總監古帕（Anshul Gupta）表示，高階智慧型手機需求放緩的幅度比中階和低階機種更為顯著，廠商為促使消費者換新機，正逐漸將多鏡頭相機、無邊框螢幕和大容量電池等旗艦機種功能，推廣到售價較低的智慧型手機。

顧能統計，第2季全球前五大智慧型手機廠商，華為和三星的年銷售成長最為強勁，分別為16.5%和3.8%，兩家合計拿下全球超過三分之一的智慧型手機銷售量。

受到美國禁令影響，第2季華為手機銷售量在全球市場經歷嚴重跌幅，但目前禁令向後推延，銷售量有微幅提升的跡象。值得注意的是，儘管面對全球市場需求減緩，華為在大中華區推出的大幅降價方案配合明確的品牌定位，成長幅度達31%。

第2季三星智慧型手機銷售量超過7,500萬支，較去年同期增長1.1%。古帕分析，新推出的Galaxy A系列需求強烈，顯示重新調整定位的三星初階及中階智慧型手機款式有助銷售成長。蘋果iPhone第2季的總銷售量約3,800萬支，再度較去年同期下滑13.8%。

古帕表示，iPhone新機種的新功能少，且改變幅度不大，因此iPhone既有使用者不大願意換新機。蘋果已達商業模式的重要臨界點，正逐漸將業務轉向服務；第1季蘋果因服務產生的營收占總營收的21%。