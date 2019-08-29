旺宏捐贈成大4.2億元 興建「成功創新中心─旺宏館」

2019-08-29 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



旺宏電子董事長吳敏求（右）捐贈4.2億元給國立成功大學，興建「成功創新中心─旺宏館」。報系資料照／記者修瑞瑩攝影 分享 facebook

記憶體大廠旺宏（2337）捐贈4.2億元給國立成功大學，興建「成功創新中心─旺宏館」，新館昨為培育優秀人才、迎接AI時代貢獻心力，此捐贈案也創下成大創校以來最大捐贈案。

捐贈儀式是在成大光復校區大成館舉行，成大校長蘇慧貞、旺宏董事長吳敏求共同主持。成大將透過新型態的教學與研究模式以及推動智慧運算學院「School of Computing」，打造出「未來大學」，帶動創新與前進。

吳敏求表示，旺宏重視知識工程的推動與扎根，繼捐贈清大後，再次為培育優質科技人才捐贈成大興建「成功創新中心-旺宏館」，一方面回饋社會，善盡企業責任，也是回饋母校栽培，也希望提供成大師生一個良好的研究環境，建立一個領先世界的先進科研中心，讓成大朝全球一流頂尖大學繼續邁進。

吳敏求指出，旺宏30年前創建時，即領先建置全球首座無紙化半導體工廠，率先導入大數據（Big Data ）提升客戶服務品質，因此能將產品不良率指標提升至PPB（10億分之1）等級的記憶體公司。

他強調，隨人工智慧、５G等新型應用，運算將深入各層面，未來旺宏館將設置運算學院，結合計算科學、人工智能、數據科學及相關領域，成為跨學科的學院，使新科技能融入其他學科，未來從這所學院畢業的學生，將擁有結合計算科學和其他專業領域的能力，不但對企業將產生相當的價值，這些技術更可能改變社會，成為解決人類問題的重要關鍵。

「成功創新中心─旺宏館」捐贈案，是成大創校以來最大金額的單一捐贈案，由傑出校友全數捐贈，再由傑出校友擔綱設計。

蘇慧貞表示，未來將藉此平台上翻轉高教培育創新科技人才的嶄新模式，展現邁入AI時代學研軟硬體的基礎。她期許成大開創高等教育新格局，與台灣各界齊心協力改變世界，在人類發展的歷史上留下深刻的影響和軌跡。