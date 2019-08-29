工研院秀全球最透明互動顯示器 助零售商店搶商機

2019-08-29 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院於Touch Taiwan 2019中發表全球最高穿透率達70%的「高透明AMOLED觸控顯示器」，透明度與清晰度高，提升既有透明顯示影像觀賞品質，結合「動態物件辨識」與「指向互動技術」，可代替傳統玻璃提供未來智慧生活應用，現並已於知名實體零售場域「格子趣」驗證試用，提供消費者全新的購物互動體驗。

消費者購物時，只要輕點櫥窗內的商品，商品相關的資訊就會即時的呈現在櫥窗上，以最直覺又有趣的方式與購物者互動，現已與知名租箱寄賣專門店合作，提供消費者全新的購物互動體驗，提高消費者在商品前停留時間從1秒至60秒，更刺激銷售量增加5倍之多，讓展示櫥窗成為超級銷售員。