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工研院秀全球最透明互動顯示器 助零售商店搶商機

2019-08-29 17:10經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工研院於Touch Taiwan 2019中發表全球最高穿透率達70%的「高透明AMOLED觸控顯示器」，透明度與清晰度高，提升既有透明顯示影像觀賞品質，結合「動態物件辨識」與「指向互動技術」，可代替傳統玻璃提供未來智慧生活應用，現並已於知名實體零售場域「格子趣」驗證試用，提供消費者全新的購物互動體驗。

消費者購物時，只要輕點櫥窗內的商品，商品相關的資訊就會即時的呈現在櫥窗上，以最直覺又有趣的方式與購物者互動，現已與知名租箱寄賣專門店合作，提供消費者全新的購物互動體驗，提高消費者在商品前停留時間從1秒至60秒，更刺激銷售量增加5倍之多，讓展示櫥窗成為超級銷售員。

5G、IoT、AI 世代的來臨推動智慧零售、智慧醫療、智慧移動、智慧育樂技術應用發展，而顯示器就是一個最適合整合各項智慧系統的人機介面，以各智慧生活應用情境出發，顯示科技就不再只是一塊塊的面板，而是無所不在的人機介面互動體驗。未來可廣泛的應用於商場與展場，同步的展示商品並精準的提供相關資訊；博物館內可同步介紹展示品的相關內容；交通運輸方面可同時提供駕駛與乘客交通狀況相關資訊，成為我們日常中無所不在的生活介面。

工研院於Touch Taiwan 2019中展出的「全球首展雙人虛實互動智慧窗」...
工研院於Touch Taiwan 2019中展出的「全球首展雙人虛實互動智慧窗」，以目前全球最高穿透率達70%的「高透明AMOLED觸控顯示」整合影像辨識、人機互動等技術，消費者逛街購物時，只要輕點櫥窗內的商品，商品相關的資訊就會即時的呈現在櫥窗上，為消費者提供購物新體驗。圖／工研院提供
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工研院展出的「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」，以先進的高透明AMOLED...
工研院展出的「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」，以先進的高透明AMOLED觸控顯示器結合虛實互動疊合技術，搭配視覺辨識系統，讓完整的醫療資訊與實際開刀部位作疊合，便利醫療人員開刀資料的比對，提供醫療團隊手術治療時精確導引。圖／工研院提供
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