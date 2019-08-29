工研院秀全球最透明互動顯示器 助零售商店搶商機
工研院於Touch Taiwan 2019中發表全球最高穿透率達70%的「高透明AMOLED觸控顯示器」，透明度與清晰度高，提升既有透明顯示影像觀賞品質，結合「動態物件辨識」與「指向互動技術」，可代替傳統玻璃提供未來智慧生活應用，現並已於知名實體零售場域「格子趣」驗證試用，提供消費者全新的購物互動體驗。
消費者購物時，只要輕點櫥窗內的商品，商品相關的資訊就會即時的呈現在櫥窗上，以最直覺又有趣的方式與購物者互動，現已與知名租箱寄賣專門店合作，提供消費者全新的購物互動體驗，提高消費者在商品前停留時間從1秒至60秒，更刺激銷售量增加5倍之多，讓展示櫥窗成為超級銷售員。
5G、IoT、AI 世代的來臨推動智慧零售、智慧醫療、智慧移動、智慧育樂技術應用發展，而顯示器就是一個最適合整合各項智慧系統的人機介面，以各智慧生活應用情境出發，顯示科技就不再只是一塊塊的面板，而是無所不在的人機介面互動體驗。未來可廣泛的應用於商場與展場，同步的展示商品並精準的提供相關資訊；博物館內可同步介紹展示品的相關內容；交通運輸方面可同時提供駕駛與乘客交通狀況相關資訊，成為我們日常中無所不在的生活介面。
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