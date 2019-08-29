誠美材2.5米幅寬新產線 9月試產

2019-08-29 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）中國大陸子公司昆山之奇美2.5米幅寬新產線，即將啟動，誠美材董事長何昭陽表示，9月1日正式開始試產，抓取未來生產用到的溫度、壓力等參數，檢視品質及光學合不合格，最快一個月完成，10月起小量生產，初期預定產能約50萬平方米，逐步增加。

昆山奇美的新產線，由誠美材與日東電工合作建置，主要供應大尺寸電視面板用偏光片，滿載產能約可達250萬平方米。昆山奇美新產線量大、生產速度也快，在面板走向大尺寸化趨勢之下，備受市場關注。

面板陷入供過於求困境之際，各廠相繼減產，衝擊偏光片需求。誠美材此時開出新產線，何昭陽看待需求，顯得老神在在，他說，市場本就有高低起伏，偏光片跟著液晶顯示面板（LCD）走，面板廠投資10.5代廠，相較之下偏光片新產線投資僅是10分之1，廠投下去一定需要偏光片，並不擔心。

何昭陽認為，供需不平衡是短暫的，現在是中美貿易戰，消費性電子產品庫存偏高，但那是短暫的，若用一到三年眼光來看，並不擔心市場庫存去化狀況。

誠美材為支應昆山奇美新產線的支出，日前宣布將攜手策略夥伴，參與昆山奇美增資案，支應新產線資本支出。何昭陽表示，目前相關計畫都有在進行，策略投資已經有找到來自中國大陸的夥伴，最快到9月底狀況會比較明朗。

展望未來，誠美材除了布局偏光片事業，同時跨足材料市場，本屆「Touch Taiwan 2019」展示應用於PMOLED、Mini／Micro LED等面板的膠材，另薄型OLED、車載等應用產品，也正在積極研發中。何昭陽表示，此次是首度參與展會，顯示器產業攸關幾十萬人生計，無論景氣如何都是台灣很重要的產業，身為供應鏈中的一員，覺得應該要參加。