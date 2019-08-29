面板減產、偏光片需求降 偏光片廠不悲觀

2019-08-29 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



偏光片為面板的關鍵零組件之一，隨著面板廠相繼減產，偏光片需求也受到影響，誠美材（4960）及明基材（8215）看待下半年，態度相對保守，但並不悲觀。誠美材經營權之爭平息，正在「療傷」階段，本季算是谷底，目標第4季回到去年第4季高檔水準；明基材審慎樂觀，持續著力提升高附加價值產品比重。

相較面板廠近年大舉擴產，偏光片廠保守擴產，今年上半年供給吃緊，帶動價格升溫；誠美材及明基材大啖商機，營收相較去年皆維持成長趨勢。然而，由於面板價格持續走弱，面板廠本季開始紛紛減產，以求讓價格跌勢趨緩，偏光片業者坦言，「現在需求確實有點反轉」，目前為止價格持平，但要漲價幾乎不可能。

明基材本預期今年產能滿到年底，不過，近兩個月受面板廠減產影響，產能已「沒那麼滿」。明基材董事長陳建志表示，下半年壓力會比上半年大，在價格有壓力的情況下，營運依舊維持把有價值的產品向上提升，盡量不在產能上競爭，高附加價值產品占比已提升到兩成；非偏光片新事業比重15% 下半年會繼續提升。

誠美材董事長何昭陽指出，需求不如上半年的原因有二，其一是面板廠有庫存要去化，再者是景氣使然。面板客戶價格壓力大，會要求供應商隨之降價，第4季不排除會有配合客戶調整價格的情形出現。但長久來看，對產業仍有信心。

誠美材經營權穩固，銀行信用額度逐步解套，購料狀況本季回歸正常，不過因購料生產的產品，需待一季以後才出現，因此，預計最快第4季營運回穩。何昭陽坦言，由於第2季購料少，目前台灣四條線稼動率約五到六成，相信第4季稼動率會提升，慢慢恢復去年第4季水準。