智慧綠建築頒獎 鉑金獎得主將出賽

2019-08-29 16:34 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



吳敦義（中）親自頒發TIBA Awards，表揚台灣優秀的智慧綠建築及系統設計業者。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

TIBA Awards智慧綠建築頒獎典禮，特邀前副總統吳敦義為台灣初選得獎者頒發：包括（設計類）TPKC遠傳雲端運算中心、經濟部綠能科技示範場域，（系統類）IWA智慧建築整合管理平台、新北市行政大樓監控暨建築能源管理整合系統等，都獲得鉑金獎殊榮。

TIBA Awards優良智慧綠建築暨系統產品獎，2020第3屆亞太地區決賽將在澳門舉行，本日獲獎作品共4鉑金獎、4金獎、1銀獎，將出國比賽為台爭光！

TIBA獲獎名單

《設計類》鉑金獎得主：TPKC遠傳雲端運算中心（遠傳電信）、經濟部綠能科技示範場域（工研院）；金獎得主：廣慈博愛園區（台北市都發局）。《營運類》金獎得主：經濟部傳統產業創新加值中心二期廠房（金屬工業研發中心）。《既有改造類》金獎得主：新北市政府行政大樓（新北市政府）；銀獎得主：文化部文化資產源區（文化部文資局）。

《系統類》鉑金獎得主：IWA智慧建築整合管理平台（群光電能科技）、新北市行政大樓監控暨建築能源管理整合系統（英威康科技）；金獎得主：3D視覺化智慧建築與社群平台（通航國際股份有限公司）。頒獎典禮於台大國際會議中心舉行，與會嘉賓包括內政部次長花敬群、評審團主席李鴻鈞等。

TIBA參賽歷史

台灣智慧建築協會理事長彭繼傳表示，TIBA Awards已經邁入第3屆，每2年舉辦一次，隔年便推薦至亞太地區參加決選，讓台灣優良智慧綠建築產業更提升，把競爭力推展到國際舞台。公部門近年也很重視，把公有建築帶進來，民間企業也會跟著響應。

彭繼傳回顧亞太地區決賽參賽歷史：2016香港第1屆綠建築大賽，台灣在10件作品中有5件得獎，包括1件鉑金獎、2件金獎、2件銀獎；2018亞太第2屆綠建築獎，台灣16件作品有7件得獎，包括3件鉑金獎、3件金獎、1件銀獎，每屆都一直在進步、創造佳績。

【更多精采內容，詳見 】