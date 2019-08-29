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新北市政府大樓獲智慧綠建築金獎 10月電聯網將上線

2019-08-29 15:07經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新北市政府行政大樓於今天獲得社團法人台灣智慧建築協會（TIBA）肯定，榮獲「2019 TIBA AWARDS第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎既有改造類」金獎。

頒獎典禮由新北市副市長吳明機出席，他表示，市府大樓自2003年落成至今 ，不斷往有機與智慧建築邁進，今年透過智慧監控整合系統將既有建築物「 智慧節能化」獲此榮譽，透過系統整合及物聯IOT的應用，使建築物有感知思考能力也更加智慧化，是市府團隊的驕傲。

自詡為「小東京廳」的新北市政府行政大樓落成至今已16年，從既有建築物開始以「節能減碳」、「智慧節能化」與以人為本的「永續辦公環境」三階段逐步轉型為智慧節能建築。

秘書處長饒慶鈺表示，市府大樓在去年首創全國第一座公務機關「智慧能源管理中心」外，即將於今年10月率全國縣市之先，上線「新北電聯網」，將智慧節能延伸至全市所有一級機關、二級機關及區公所等共162個單位，建立起公部門用電雲端管理架構，將可遠端掌握各單位即時用電資訊，即時告警用電異常以便採取必要的降載措施以避免超約罰款。

「新北電聯網」系統也會在明年同步與新北市325所學校連線，未來可利用累積用電的大數據資料庫，協助各機關分析最佳化電價管理模式，達到有效提升機關學校用電管理效率與節省電費支出。

饒慶鈺指出，新北市政府從公部門以「拋磚引玉」之方式帶頭推動智慧節能 ，節能減碳是現代公民應盡的責任，無論是否缺電都應重視，建構智慧城市除了能響應聯合國永續發展目標(SDGs)的努力與決心外，期許新北市於臺灣、亞洲地區扮演「永續城市」的重要推手。

新北市副市長吳明機由前副總統吳敦義手中，授頒「2019 TIBA AWARDS第...
新北市副市長吳明機由前副總統吳敦義手中，授頒「2019 TIBA AWARDS第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎既有改造類」金獎。圖／新北市政府提供
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新北市政府行政大樓獲得社團法人台灣智慧建築協會（TIBA）的肯定，由副市長吳明機...
新北市政府行政大樓獲得社團法人台灣智慧建築協會（TIBA）的肯定，由副市長吳明機出席於台大醫院國際會議中心舉辦的台灣區頒獎典禮。圖／新北市政府提供
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