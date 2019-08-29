4G費率跳樓價 新資費受關注

2019-08-29 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



台灣5G服務即將在明年起跑，消費者也關心5G資費水準，遠傳總經理井琪分析，全球5G資費平均比4G高出約22%，台灣4G資費是「跳樓價」，即使5G資費跟不上國際水準，也盼有合理價格。

NCC代主委陳耀祥、井琪及台灣大哥大技術長郭宇泰昨（28）日出席數位行動產業高峰會，由於5G使用頻譜及技術特性，加上5G的資本支出是4G的三倍，未來5G資費動向受關注。

陳耀祥認為，5G首波商轉之後，電信業者面對消費者及企業客戶，一開始費率會非常高，但以台灣消費者習慣，能否接受這麼高的費率有些疑問。

井琪表示，比較全球已經推出5G服務的電信業者的4G資費與台灣4G資費，韓國SKT的4G資費月付28美元（折合台幣879元），傳輸量僅1.5GB，吃到飽資費為83美元（折合台幣2,607元），台灣則為499元吃到飽，俗又大碗，是「跳樓價」。

台灣4G資費是跳樓價，但傳輸用量卻是世界第一，井琪表示，對比全球平均每月上網傳輸量約5GB，台灣平均上網超過20GB，遠傳用戶平均用量更是超過30GB。

至於全球5G領頭羊如何收費，井琪表示，全球5G領先商轉電信業者的5G資費比4G至少增加22%，以SKT為例子，大約增加22%，其他KT、LG U+、Verizon則普遍落在20%到46%的增幅。至於台灣的5G資費，目前還沒有答案，雖然不可能跟上國際水準（韓國的4G吃到飽超過2,000元），但期望是合理價格。

郭宇泰表示，明年開始建設5G網路，基地台價格會比今年「甜蜜」一點，網路建設也會跟資費、收益、應用等有關，將審慎評估。