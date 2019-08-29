估算5G總標金 上看500億

2019-08-29 01:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



5G首批頻譜釋出，電信五雄將爭搶3.5GHz頻段，但有的頻段沒設備，有的頻段還沒排除衛星干擾，業界預期，3400到3500MHz設備最成熟、頻譜乾淨，將成搶手「帝王段」。業界認為，台灣300億元底價，已創天價，加上五家業者爭搶，預期總標金上看500億元。

NCC規劃首波釋出頻譜，將先搶「頻寬」、再搶「位置」，其中，3.5GHz頻譜僅釋出270MHz，電信三雄都喊出要買滿100MHz，光三雄都不夠搶，亞太電信要取得40至60MHz，台灣之星也要取得足夠頻寬。

相較於其他國家發放5G頻譜政策，業者分析，日本及中國大陸是直接發放5G頻譜，無須競標，相較之下，在關鍵的3.5GHz頻段底價，香港6.35億元，澳洲6.33億元，英國0.29億元、西班牙0.92億元、芬蘭3.38億元、義大利2.05億元。

業者表示，台灣3.5GHz的每10MHz底價高達9億元，是全球僅次於南韓的天價，而南韓標出天價，也造成業界罵聲一片。

業者普遍認為，3400到3500MHz將成為競標位置時，最搶手的頻段。業界分析，依過去4G競標歷史及國際經驗，台灣首波5G頻譜總標金將上看500億元。