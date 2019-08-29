5G競標底價300億 電信業驚呆

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（28）日拍板確定台灣第五代行動通訊（5G）首波頻譜底價為300億元，較原規劃的150億元翻倍，電信業者直言「驚呆了」，預期拍賣幾天就會結束，可能創史上最快紀錄。

遠傳總經理井琪表示，高底價讓業者直接進入廝殺，頻譜競標也可以早點結束。亞太電信則認為，底價高於國際行情。

NCC規劃5G頻譜將釋出1800MHz、3.5GHz及28GHz等頻段，其中，業者最後積極搶標的3.5GHz頻段，共270MHz的頻寬，底價高達243億元，以10MHz頻寬為一個單位，代表要爭取5G「門票」至少9億元起跳，28GHz頻段底價為25億元，1800MHz則為32億元，9月4日開始受理申請，預估台灣五家電信業者都將搶標。

NCC原本規劃底價為150億元，行政院日前確定5G頻譜標金國庫貢獻預算為400億元，據了解，行政院希望5G競標速戰速決，業者快速投入建設，加速商轉時間，因此NCC讓底價一步到位。NCC代主委陳耀祥表示，底價300億元是合理價格。但他也坦承，原本預估5G頻譜價格沒這麼高，參考南韓等國際經驗，預估3.5GHz標金不會太低，後來行政院核定金額比原本高一倍，超出預期，加上各業者誓在必得，要付出高昂代價。由於4G首波頻譜經過40天393回合的競價，總標金高於底價2.3倍，達1,186.5億元，創天價。外界關注，5G首波頻譜最終總標金是否再創天價。

不過，陳耀祥表示，頻譜就像土地一樣，位置不同、價格也不同，4G跟5G的屬性、位置都不一樣，不知道總標金會是底價的幾倍，但應該不會有4G當時的天價，預估地段最好的3.5GHz價格會比較高。

行政院副院長陳其邁昨天出席活動時指出，政府將加快處理5G釋照及法規調整等，加速5G時代來臨。他並以去年台灣網通產值達350億美元估算，到2035年，台灣5G直接、間接產業總產值將達1,340億美元。

井琪表示，對於5G頻譜的價格早有預期，底價定為300億元，可望縮短暖機時間，直接進入廝殺，頻譜競標也可以早點結束。

台灣之星表示，對底價並不意外，也已有心理準備，台灣之星勢在必得，已備妥充足資金全力以赴，競逐5G核心關鍵3.5GHz頻段，取得5G入場券。