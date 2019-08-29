名家觀點／5G釋照 應有兩大策略思維

2019-08-29 01:13 經濟日報 劉柏立



5G的釋照姑且不論其標金的高低，就釋照的目的來看，一是為了貢獻國庫，二是產業創新長期考量，因此會有不同的判斷準則。以現在這個時間點來看，底標既已訂出，代表政策已經確定。

在此我建議就頻譜資源的長遠規劃考量，政府應該有「軟體重於硬體，制度重於技術」的策略思維。

5G技術具有大頻寬、大連結以及低延遲等技術特性，可提升網路通訊能力與使用者的生產力，讓人對未來創新應用充滿想像。以5G的技術與應用來看，並非民眾單純打打電話而已，未來更多是用在垂直產業應用；如果對產業垂直應用創新有所期待，就要讓企業能普遍應用頻譜資源，來提升企業的生產力，這時成本要素就很重要。

當然目前是第一波的競標，接著還會有第二波，以及未來的企業專網等，希望政府基於創新考量及產業發展，在決策上能更重視頻譜政策的長期規劃。

回顧過去從3G到4G，大家會在釋照時關心標金與頻譜議題，過了這個時間點，就很少再關注。其實除了競標成本，未來還有網路建設成本，預料5G的建設可能比4G密度更高、成本也會跟著提升，政府要如何鼓勵企業長期投資與長期研發，以及未來企業專網要如何做、如何給，這些都是要仔細考量的制度面的問題，也就是制度重於技術。

我認為頻譜政策有三個重要原則，一是和諧使用，也就是不干擾；二是公平使用，不是只講先來後到，而是要考量公平機制；三是有效應用，當然就涉及釋照機制。

4G時代有很多創新，但台灣實現了多少？當下有很多技術都沒有做最有效應用，包括大數據、物聯網（IoT），甚至建立在大數據基礎上的人工智慧（AI）等，其實很多都還沒有做最好的發揮。到了5G時代，還是有大數據、IoT，如何解決產業應用問題、排除發展障礙，建立長期友善的發展機制，都有賴制度面的設計與解套。

現在大家提到5G概念股，都是以硬體為主，如伺服器、基地台等，這些硬體當然是5G發展的重要基礎，但除了硬體以外，更重要的是軟體的開發、新服務的推出，其價值更高。

回顧行動寬頻的發展，最早是3G，3G剛發展時，有誰想到會有iPhone？但iPhone推出後，徹底改變行動通訊的使用行為模式，更帶動許多網路應用及創新。現在我們可以看到一些5G的使用情境，在基礎建設逐漸完成後，5G應用會更加成熟，運用其超高速、低延遲特性的創新應用也會推出，將會超出你我現在的想像。

（本文由台灣通訊學會理事長劉柏立口述，記者何佩儒採訪整理）