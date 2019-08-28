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將來銀行人員薪資經發起人代表同意？業者：開會沒提過

2019-08-28 23:00經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

由公股中華電信主導的純網銀「將來銀行」遭爆有高階經理人年薪高達數千萬元惹議，將來銀行籌備處向媒體表示，「籌備處所有成員的薪酬，都是由籌委會發起人（股東）代表『全體同意』的結果」。不過，有參與者透露，其實因為薪資採取祕薪制，所以就他所知籌備處開會沒有討論過這些被指領超高薪的經理人的薪資，不清楚他們實際薪資多少。

事實上，將來銀行籌備處針對薪資爭議所做的說明，也有發給其他發起人股東，說明表示，將來銀行籌備處並沒有成員領取千萬元以上的年薪，即使計入達到年度KPI才發放的績效獎金，也無任何成員領取超過1,500萬元至3,000萬元級距的年度總薪酬。

將來銀行籌備處並表示，做為三家純網銀中「唯一從零開始的本土隊伍，將來銀行全心著力於培育台灣本土人才及提升台灣本土新創環境，盼與台灣本土之人才團隊機構共好，一同讓台灣的金融環境更進步友善。」

說明中有關薪資的部分並不多，因此參與業者表示，籌備處開會時，因為人員薪資的部分是屬於比較機密的事務，並不會在會議上討論。此一說法也與將來銀行籌備處指薪資經全體發起人代表開會通過，相互矛盾。

不具名的金融業股東表示，將來銀行因為要動用第二期營運週轉金，所以股東們要求籌備處先提供過去的花費，包括經理人薪資級距資料，但這些資料都是既成事實，並不是經理人薪資必須先經過股東代表開會同意。

薪資將來銀行股東

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