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創新平台／工研院十年扎根 點亮台灣Micro LED

2019-08-29 01:46經濟日報 李珣瑛

Micro LED被譽為顛覆產業的新一代顯示技術，近年來，全球領導品牌廠商接連展示Micro LED顯示技術，預告了Micro LED電視將掀起新一世代的顯示技術革命。

但其實早在2009年，工研院電光技術的研究團隊就開始投入Micro LED技術研發，歷經十年披荊斬棘之路，團隊克服種種挑戰，不僅在Micro LED領域拿下的專利數量高居全球前五名，近期更攜手相關廠商，克服紅光問題推出 RGB全彩的作品，展現了積極將此技術推向量產的決心。

現在看來，發展Micro LED是符合趨勢的方向，但在當年，研發團隊對於是否要投入尚在萌芽階段的Micro LED，曾有過一番沙盤推演。

工研院電光系統所吳志毅所長回憶，當時團隊分析各項顯示技術，思考台灣應該如何布局下世代顯示技術，以液晶顯示器（LCD）技術來說，發展已臻成熟，光是中國大陸就有幾十座工廠，市場已進入紅海廝殺；而在OLED方面，韓國廠商掌握了大部分的專利技術，三星所掌握的專利甚至讓其他廠商連設備都買不到，台廠切入困難。團隊最終決定不畏艱難走一條難行的路，投入具前瞻性但難度高的Micro LED。

確立了發展的目標，但相關的問題也迎面而至；相較於過往的顯示技術，Micro LED開發上很大的不同點，就是其製造流程涉及的領域非常廣，其中關鍵技術包括巨量轉移技術、磊晶的均勻度控制、晶粒的微小化製程良率、微組裝技術等，技術難度高，但企業通常只熟悉自己的業務，也很難由單一業者完全獨立研發和生產。

為了解決這樣的問題，研發團隊決定發揮「團結力量大」的策略，在2016年，由工研院發起成立「巨量微組裝產業推動聯盟」（CIMS），串聯顯示、LED、半導體以及系統整合等上下游產業鏈約35家廠商，橫向鏈結國內外半導體、IC、PCB、設備及封裝，共同開發關鍵技術，並針對品牌廠所需的系統規格串連供應鏈，為廠商找「出海口」。

而開發的歷程猶如在茫茫大海中航行，為了能讓廠商能在開發階段就測試設計的可行性，甚至評估產線的實際需求和可能遇到的問題，2018年工研院更進一步提供Micro LED試量產服務，讓會員廠商進行產品雛型開發，進一步了解投資所需成本，更準確評估市場。

近期，工研院團隊攜手LED驅動IC廠聚積科技、PCB廠欣興電子與半導體廠錼創科技，成功完成了轉移至PCB基板的Micro LED 顯示模組，也找到了紅光的解決方案，實現了「RGB」全彩的顯示畫面，室內顯示屏已進入試量產，電競螢幕、車載螢幕等產品，數年內也將看見成果。

儘管從技術開發到正式量產還有種種的挑戰需要克服，但團隊相信，OLED或LCD達不到的技術就是Micro LED的機會，尤其電競螢幕、AR和透明顯示器等高技術門檻的利基應用，期許可為台灣發展Micro LED的路上亮起希望。

LED工研院半導體

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