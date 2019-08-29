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智慧經營／丘光憲現金交易 客戶埋單

2019-08-29 01:46經濟日報 江睿智

美商明凱科技董事主席丘光憲 記者江睿智／攝影
美商明凱科技董事主席丘光憲 記者江睿智／攝影
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全球商界已鮮少人用現金交易，然而，全球最大無線電射頻製造商美商明凱科技特立獨行，以「現金為王」策略稱霸業界，可說是全球少數要求客戶現金交易公司。連鴻海創辦人郭台銘、華為、Nokia等，至今還是用現金來向明凱買貨。

郭董買貨 也得抱鈔票來

位在馬來西亞檳城自由貿易區內的明凱科技，1968年成立，現為全球最大無線電射頻製造商，舉凡所有無線電子產品內，包括手機、電腦、無線電訊系統、計算機等，都有明凱所設計製造的零件。產品項目多達上萬種。

明凱董事主席丘光憲於1967年以馬來西亞僑生身分，進入台大電機系就讀，林百里、李焜耀是他的同學；之後到UC柏克萊念研究所，最後回到家鄉檳城，是檳城自由貿易區第一批工程師，之後丘光憲想創業，因緣巧合，認識明凱當時負責人，並合夥投資明凱，後來明凱合夥人過世，明凱的未來就落到丘光憲肩上，2000年在檳城買了地建廠，奠定了明凱今日根基。

用現金交易，為何成為明凱的傳統？丘光憲說，創業初期，「他（指合夥人）沒錢，我沒錢，因此我們買什麼東西都用現金，也了解到現金的偉大。」

到現在，明凱是家私人公司，全球有15個廠，超過1萬名員工，產品項目有1萬多種，2萬名客戶固定下單，業務非常繁忙，至今財務上完全用現金交易，可說是「唯一一家賣電子產品，要求客戶用現金跟我買」。

「我們很另類，」丘光憲坦言，很多財務專家都說，用現金交易是錯誤的觀念，「沒有辦法，欠錢我晚上會睡不著覺。」

丘光憲是如何說服全球客戶必須用現金跟他買貨？「如果你的產品比任何人都好，非常容易說服。」

當客戶對於現金交易存疑時，他會跟客戶說，「我們公司的制度是這樣，若有困難，我了解，我尊重。但我不能因一、兩個人改變制度；這樣好了，先不談訂單，我送你一些產品給你用，用了之後，若有需要，再用現金買，不要就免費送你。」

位在馬來西亞檳城自由貿易區的美商明凱科技廠房。 記者江睿智／攝影
位在馬來西亞檳城自由貿易區的美商明凱科技廠房。 記者江睿智／攝影
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打工經驗 體悟生意竅門

如此大方讓客戶試用好產品，說服力魔力更發揮於無形，會使出這招，源自於丘光憲在台灣求學時打工經驗。他回憶，大學暑假打工做業務，去賣收銀機，當時很多人看不起他，認為他不能賣，但最後卻是業績最好。原來，丘光憲不找大公司，反而去找柑仔店（當時都還用算盤算帳），每天跟柑仔店老闆聊天、喝茶，搏感情，然後說：「現有一台收銀機，今天不打算帶回去，先借你們用，改天再來拿。」

經過一、二周後，丘光憲再回來找柑仔店老闆，佯裝急著要將收銀機提回去，結果那些老闆都異口同聲說：「不能帶回去！因為習慣了，每天按個鈕就知道收多少錢。」丘光憲此時回應，「我只是打工的，收銀機得帶回去還給公司。」「到底要賣多少錢？」就這樣，所有柑仔店老闆掏錢買了收銀機。

丘光憲於是體會到一件事：做生意，只要東西好，根本不怕賣不出去！而今，丘光憲已成為一家掌握5G關鍵零組件的跨國公司掌門人，做生意仍一本初衷，好東西就不怕賣不出去，而且，還可以要求現金交易。

打工馬來西亞自由貿易

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