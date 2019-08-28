杰力Q3業績增溫 法人估增高個位數百分比

2019-08-28 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）廠杰力（5299）於28日參與櫃買市場業績發表會，法人估計，該公司本季業績將續創新高，季增高個位數百分比。該公司總經理吳嘉連表示，今年上、下半年的業績比重，上半年可能為45％至50％，下半年則為50％至55％。

杰力第2季、上半年營收都站上歷史高峰，上半年合併營收8.05億元，年增18.8％，歸屬母公司業主淨利為1.42億元，同步刷新紀錄，每股純益為4.04元，而7月業績也持續創新高。

杰力上半年的營收結構中，NB應用占七成，消費性產品應用占約14％，吳嘉連指出，該公司因為在NB高階產品市場的滲透率持續提高，因此帶動業績成長。至於毛利率則穩定發展，仍比同業具有優勢，今年毛利率希望維持去年的水準。

杰力以MOSFET業務為主力，另外也有電源IC業務，其中MOSFET以低壓產品為主。雖然美中貿易戰因素可能為NB市場增添變數，但吳嘉連說，從去年第4季起，幾大NB代工廠開始著手尋找大陸之外的生產基地，該公司客戶已有因應動作，相關成效將會陸續呈現。

同時，雖然舊有MOSFET產品的價格走勢往下，但該公司持續推出單價較好的新產品，並尋找高端應用與早期市場商機，吳嘉連強調，該公司產品平均銷售單價仍走揚，而在供應鏈材料方面，價格也隨著市場修正。