研調估：明年陸品牌手機廠在5G手機市占將超過五成

2019-08-28 20:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



中國品牌手機廠不僅在4G手機市場攻城掠地，隨5G商轉，各品牌廠已陸續推出5G手機，價格甚至壓到2萬元以下，比部分4G旗艦機種還低。TrendForce預測，明年中國品牌手機廠在5G手機的市占將超過五成。

目前已發表5G手機的業者包括三星、LG、華為、小米、vivo、OPPO等。TrendForce指出，透過品牌廠的積極研發，加上中國政府大力推動5G商用，將加速5G手機時代的來臨，預計明年5G智慧型手機的滲透率有機會達15%以上，其中中國品牌廠的5G手機生產總量市占將過半。

根據TrendForce統計，第2季全球智慧手機產量3.44億支，年減2.4%，產量前六大廠分別是三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及Vivo。其中華為、小米、OPPO、vivo的市占合計已達42.9%。由於5G iPhone最快也要等到明年9月才亮相，可以預見中國品牌手機廠將力求搶占5G手機市場先機。

展望第3季，TrendForce 預測，因美中關稅爭議、日韓貿易摩擦等影響因素仍在，加上因應5G時代來臨，智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期，換機周期因而再延長，都將持續削弱下半年的旺季表現。預估第3季智慧型手機的生產總量約3.63億支，雖季增5.8%，但與去年相較仍衰退4.4%。預估今年智慧型手機生產總量約為13.8億支，年減5%。