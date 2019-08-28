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亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

從賽事轉播到智慧製造 5Ｇ讓應用進化

2019-08-28 20:02聯合報 記者張語羚╱即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布5G頻譜競標9月4日開跑，底價訂在300億元。對於未來的5G應用如何影響人們的生活，經濟部技術處長羅達生表示，更快、更好的賽事轉播，以及智慧生產線、工廠等都是可期待的新未來。

羅達生指出，5G具有大連結、高頻寬（eMBB）、低延遲（URLLC）的特性，5G建構起來後，便有更高品質的電信服務，不論是4K、8K的影響，只要頻寬夠大就可以傳輸，因此未來在手機或其他載具上看影片的速度更快、畫質更高，這些也連動著未來影音串連的市場。

此外，運動賽事的即時轉播連結、互動等也是5G將帶來的新未來，羅達生說，5G低延遲的特性，創造更多可能，現在許多傳統產業逐步轉型或是鎖定的智慧製造，若有5G的應用，改變的速度將會更快。

物聯網方面，5G是很好的通訊技術，羅達生說，有大連結的特性，因此將有效提升物聯網應用的環境；而低延遲則將可有效應用在自駕車上，否則若自駕車反應速度不夠快，就很容易出意外，因此5G的應用將可提高自駕車的即時控制效益。

站在電信設備商的角度，羅達生說，既有的大型設備商當然在5G時代較有優勢，不過在電信網路佈建時，仍需要與其他設備商競爭，一層一層下來後，5G邊緣運算、小基站的需求激增，也會刺激新的商機，創造新的網路設備供應者。

不過對於價格是否會提升，羅達生持保留態度，他認為，未來5G時代來臨，將會有許多小基站，因此成本有可能提高，不過現在一切都還很難說，要看未來整體的成本和營收。

整體而言，羅達生認為，5G時代的來臨，除了電信設備商需要隨之變化外，新的營運模式將逐步顯現，可以期待未來將會有新一波隨著5G而生的應用服務，包含智慧製造、AR、VR等，可望創造新一波商機。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布5G頻譜競標9月4日開跑。本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布5G頻譜競標9月4日開跑。本報資料照片
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