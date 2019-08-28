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新款AirPods年底上市 英業達有機會受惠

2019-08-28 19:30經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

外電傳出，蘋果第三代AirPods將在2019年底或2020年初上市，主要新功能為抗噪功能與黑色，隨著蘋果新產品上市，可望推升AirPods主力供應商英業達的出貨量。

以2019年第2季財報來看，包括AirPods在內的智慧裝置部門，約占英業達營收的15%，隨著新產品在2019年底陸續拉貨，使得智慧裝置部門的營收比重有機會進一步提高。英業達也規劃在馬來西亞開始生產智慧裝置相關產品。

法人預估，英業達占整個AirPods的供貨比重約50%，剩下為大陸的歌爾聲學及立訊，不過，目前市場也傳出，2020年的AirPods可能會在越南生產，以避開輸美關稅，包括歌爾聲學及立訊都在越南設立工廠，屆時訂單比重是否會調整，值得後續觀察。

蘋果在2019年3月更新無線耳機AirPods，推出配備無線充電耳機盒的第二代AirPods。如今又有消息指出，蘋果將在2019年底或2020年初推出兩款新AirPods。

外電報導，第三代AirPods將有兩個款式，其中一個將沿用前兩代設計，將配備新功能及更好的音質表現。另一款AirPods會採用新的外觀設計，會是2016年推出第1代AirPods以來，第一次改變AirPods的外觀設計。另外，傳聞已久的「鋼琴黑」新顏色也都會出現於「第三代AirPods」。

新功能方面，第三代AirPods傳將配備主動抗噪。目前的無線耳機很注重抗噪或降噪功能，例如Sony及Bose最近都推出降噪功能的真無線耳機。

除了把降噪功能放入AirPods，新一代AirPods可能會有防水功能，這將讓AirPods更適合運動或訓練時使用。不過新AirPods的防水功能只能防雨水或汗水等少量水分，並不能戴著AirPods游泳。

隨著新設計及新功能，第三代AirPods將有全新價格，並以超過159美元的價格發售。

AirPods蘋果

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