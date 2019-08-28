友達、群創攻8K電視面板 搶攻東京奧運商機

2019-08-28 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



「2019智慧顯示展覽會（TouchTaiwan 2019）」中，友達 (2409)、群創攻8K電視面板，友達以85吋為主，打入日系知名電視品牌等的供應鏈，群創最大可達120吋，各領風騷，看好2020東京奧運8K訊號轉播帶來的新商機。

友達總經理蔡國新表示，推出的8K電視面板，以85 、75及65吋為主，又以85吋的高階面板賣得最好，目前市場上有多家電視品牌推出85吋的8K電視，有多家都是採用友達的產品，特別是85及75吋兩款面板，還供不應求。

蔡國新說：「8K電視面板均以7.5代線切割成二片面板，85吋的市場接受度較高，預期2020年的東京奧運以8K訊號轉播，有助帶動8K電視的熱潮。」

群創總經理楊柱祥指出，此次在智慧顯示展覽會中推出120吋全球首發的8K電視，已經有銷售業績了，包括中東客戶，以及總統府也買了一台，但若以銷售量而言，65、75及85吋的8K電視面板，將扮演衝量的三個尺寸。

楊柱祥說：「8K電視在去年被視為8K元年，東京奧運將有推波助瀾的效益，可視為起飛年。」

友達及群創均認為，8K訊號源可由解壓縮來處理。晶片業者瑞昱的RTD2893 8K影像解碼與處理晶片，設計為4K電視或機上盒的升級晶片，現有4K機種的廠商不需重新設計8K系統，將RTD2893與現有機版整合，進行韌體與硬體微調，就可將既有機種升級到8K規格。

隨著顯示器產業日新月異，加上大尺寸的趨勢，消費者對高解析度需求漸增，加速整個產業推動8K的進程。研調單位IHS Markit預期，8K電視今年進入起步階段，有機會成長到超過43萬台，到2020年全年估計會再增加到200萬台。