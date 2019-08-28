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遠傳5G商轉就位 完成LTE與5G NR現網雙連接測試

2019-08-28 18:05經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

遠傳宣布5G商轉就位，繼日前全台首發5G網路數據通話測試成功，今（28）日與愛立信攜手合作，在新北市遠東通訊園區戶外場域，完成全台第一個4G LTE與5G NR雙連接測試，為台灣5G發展立下全新的里程碑。

遠傳表示，有別於實驗室中無干擾的測試環境，遠傳積極走出實驗室，突破環境限制，在室外場域驗證5G技術，更成功將現網4G LTE網路與5G NR雙連對接，實現符合國際標準3GPP最新版本的非獨立組網（NSA）架構，成為全台第一家完成現網雙連接測試業者，驗證結果貼近5G商轉網路使用環境，為2020年5G商用發展再向前邁進一大步。

遠傳網路暨技術群執行副總饒仲華表示，遠傳積極推動台灣5G技術發展，引領合作夥伴建構5G生態圈，並致力跳脫實驗室環境，於實際場域進行測試，為明年正式取得5G頻譜做足先期準備。遠傳是全台第一家同時在現網LTE和5G NR雙連接測試成功的企業，未來使用支援EN-DC終端手機的客戶將從LTE網絡和5G網路獲得更大的容量，這是邁向5G商轉關鍵的里程碑。

遠傳表示，去年底成立「遠傳5G先鋒隊」，引領台灣車聯網產業起飛，並提供3.5GHz頻段的5G商用基地台實驗網路，協助「5G先鋒隊」夥伴進行入網連接測試，快速打入5G國際市場。遠傳並陸續於5G垂直場域推出各項創新應用，包含全台首座戶外場域3GPP R15 3.5GHz測試、全台首發5G數據通話測試、5G智慧驗布機、以5G傳輸8K VR高畫質影音等，本次更領先全台完成現網雙連接測試，充分展現遠傳引領台灣邁向5G新時代的堅強實力。

遠傳本次在新北市遠東通訊園區進行現網雙連接測試，採用E-UTRAN新無線電（EN-DC，E-UTRAN New Radio – Dual Connectivity）技術，新技術EN-DC將LTE流量和5G NR雙連接在一起，並且能讓設備同時接入LTE與5G，遠傳先利用既有LTE頻段進行高速 CA（Carrier Aggregation）載波聚合，再成功接入5G n78頻段，並透過支援CA與EN-DC終端互連測試，在非實驗室的戶外無線網路環境中完成測試連線，並取得多項5G應用情境的重要數據，做為未來規劃與營運的關鍵參考，明年國家通訊傳播委員會（NCC）核發正式5G頻譜，遠傳即能快速運行LTE與5GNR網路雙連線，加速台灣5G進程與世界同步。

5G遠傳4G

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