櫥窗玻璃同時是螢幕？工研院Touch Taiwan 2019做到了

2019-08-28 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



想像逛街時看到展示櫃的玻璃窗同時就是螢幕，點一下就能出現有興趣的產品資訊；想像醫療檢查的資訊影像都能與實體疊合做精確的醫療，這些生活化的互動的顯示系統新應用工研院都做到了！

工研院電光系統所長吳志毅表示，5G、IoT、AI 世代的來臨推動智慧零售、智慧醫療、智慧移動、智慧育樂技術應用發展，而顯示器就是一個最適合整合各項智慧系統的人機介面，以各智慧生活應用情境出發，顯示科技就不再只是一塊塊的面板，而是無所不在的人機介面互動體驗。

工研院於今天開幕的Touch Taiwan 2019智慧顯示展中，以「智慧生活顯示科技與應用」為主題，展現工研院所開發的智慧零售、智慧醫療、智慧移動等創新技術，期望助台灣顯示科技產業布局新興技術，厚植競爭實力。

工研院此次展出的「雙人虛實互動智慧窗」，以目前全球最高穿透率達70%的「高透明AMOLED觸控顯示」結合「動態物件辨識」與「指向互動技術」，消費者逛街購物時，只要輕點櫥窗內的商品，商品相關的資訊就會即時的呈現在櫥窗上，以最直覺又有趣的方式與購物者互動，讓展示櫥窗成為超級銷售員，創造多采多姿的逛街體驗。

工研院指出，未來可廣泛的應用於商場與展場，同步的展示商品並精準的提供相關資訊；博物館內可同步介紹展示品的相關內容；交通運輸方面可同時提供駕駛與乘客交通狀況相關資訊，成為日常中無所不在的生活介面。

「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」智慧醫療新應用，則以先進的高透明AMOLED觸控顯示器結合虛實互動疊合技術，將超音波掃描影像、血壓、呼吸、心跳等醫療資訊同步呈現在透明的顯示螢幕中，搭配視覺辨識系統，讓完整的醫療資訊與實際開刀部位作疊合，便利醫療人員開刀資料的比對，提供醫療團隊手術治療時最即時的生理資訊以及術中精確導引，展現顯示技術在智慧醫療上的新應用。

工研院表示，現代人手機不離身，即使是在艷陽下依舊想要玩手機遊戲或收發訊息，但往往在強光下會發現，螢幕會因為偏暗看不清楚，這時若是把螢幕調亮，反而會整片白，更沒有辦法看清內容。