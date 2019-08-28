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從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

台灣明年5G商轉 遠傳總座籲政府頻譜政策兼顧產業發展

2019-08-28 17:28經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

全球積極布建5G，目前包含台灣在內的98個國家、共計293家電信公司已投入5G建置，遠傳(4904)總經理井琪今(28)日表示，明年將是台灣5G商轉元年，期望政府考量頻譜政策時，可兼顧產業發展、公平競爭與效益最大化，以鼓勵電信業者投入鉅額資金，打造優質的5G網路建設。

遠傳總經理井琪今日出席擔任「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會專題演講人，暢談全球5G大勢，台灣在國際5G脈絡下的轉型契機，及遠傳如何利用5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術攜手跨業夥伴開創新局。

井琪表示，綜觀全球5G進程，目前包含台灣在內的98個國家、共計293家電信公司已投入5G建置，例如聚焦娛樂發展的韓國三大電信公司，今年4月同時推出5G手機服務，並達到200萬使用者；中國也緊接著將在10月進入5G商轉，預計成為全球最大的5G市場。

她說，明年將是台灣5G商轉元年，台灣的電信市場小而飽和，消費者習慣低資費吃到飽模式，造就全球名列前茅的網路使用量，4G普及率更是全球第一，有助於推動5G帶來的全新數位生活。

井琪指出，5G擁有大頻寬、低延遲、海量連結特性，無論是消費端的4K/8K 影音傳輸、電競、AR/VR、eSports應用；或是產業端的車聯網、智慧製造、遠距醫療、遠距操控、智慧零售等產業，都將在5G帶動下創新升級，創造更高的產業價值。

井琪表示，遠傳長期佈局5G創新技術，將5G結合『大人物』(大數據、人工智慧、物聯網)應用，積極進行戶外場域測試，未來推出的5G服務將以消費者需求與企業應用並重，全力探索5G應用潛力領域，包含長期深耕的智慧醫療、智慧交通、智慧工廠、智慧家庭等產業，並攜手生態圈夥伴共同研發技術與商業模式，扮演串連產業鏈的關鍵推手，掌握5G時代國際產業發展的市場先機。

井琪說，取得5G頻譜並非垂直場域發展的必然選項，電信業的強項是建構嚴謹安全的電信網路，擁有堅強的資安控管技術與綿密的網路涵蓋率，並能針對企業需求打造更完整且客製化解決方案，因此，企業與電信業者合作是更好的解決方式，專網不一定要專頻，如同『喝牛奶不一定要養牛，還可以有很多不同的牛奶選擇』。未來遠傳將依照客戶需求，提供四個層次的企業專網服務方案，包含網路切片、企業專用基地台、企業專用基地台及資料面核心網、獨立組網。

遠傳總經理井琪出席擔任「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會專題...
遠傳總經理井琪出席擔任「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會專題演講人。圖／遠傳提供
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