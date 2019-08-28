宏達電VR 進駐主題樂園Busch Gardens Williamsburg

2019-08-28 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）今（28）日宣布，與擁有「全世界最美麗的主題遊樂園」美稱的Busch Gardens Williamsburg 合作，在園中的愛爾蘭主題區推出虛擬實境（VR）模擬遊戲，讓遊客有新的經歷與體驗。

Busch Gardens Williamsburg自1990年以來，年年獲「國家遊樂園歷史協會」（Amusement Park Historical Association）評選為「全世界最美麗的主題遊樂園」。由於專注主題遊樂園經營，Busch Gardens Williamsburg瞭解遊客對更好更新鮮事物的期待，因此Busch Gardens特別找到專門為主題公園設計新體驗的Falcon創意部門，依凱爾特神話Battle For Eire的啟發，創造一個新的虛擬實境體驗。

Busch Gardens母公司「海洋世界娛樂集團」（SeaWorld Parks & Entertainment）設計與研發部門的副總Larry Giles表示，運用沉浸式的虛擬實境科技，讓主題樂園能創造出如親臨現場的全新體驗，而遊客也樂在其中，因為遊客在座艙中戴著顯示器好奇的張望，並且全程驚呼連連。新的VR體驗，可望帶動Busch Gardens遊客數提升。