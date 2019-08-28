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宏達電攜Busch Gardens 打造VR體驗

2019-08-28 16:30經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電（2498）積極布局VR市場，今（28）日宣布與「全世界最美麗的主題遊樂園」的Busch Gardens Williamsburg 合作，特別在園中的愛爾蘭主題區重塑現有的動態虛擬實境模擬遊戲，推出一個前所未有的經歷與體驗。

宏達電表示，Busch Gardens Williamsburg自1990年以來，年年獲「國家遊樂園歷史協會」(Amusement Park Historical Association)評選為「全世界最美麗的主題遊樂園」，占地135公畝，是一個充滿歐洲風味及動感的探索樂園。

宏達電說，因為多年專注主題遊樂園的經驗，Busch Gardens Williamsburg非常清楚遊客總是期待更好更新鮮的事物，因此Busch Gardens特別找到專門為主題公園設計體驗的Falcon創意部門，現也是Busch Gardens的長期合作夥伴，依照凱爾特神話Battle For Eire的啟發創造一個炫目迷人的虛擬實境體驗。

Busch Gardens母公司「海洋世界娛樂集團」（SeaWorld Parks & Entertainment）設計與研發部門的副總Larry Giles表示，「要將目前使用十分頂尖巡航系統的人體體驗結合沉浸式的虛擬實境科技，創造一個難以置信『親臨現場』的全新體驗」。

他更進一步表示：「VIVE所提供的絕佳設備滿足了我們很獨特的要求與設計，遊客真的很享受整個體驗，看著遊客在座艙中戴著顯示器好奇的張望，並且全程聽到他們驚呼連連，這讓我們感到很滿足，覺得這一切辛苦的過程都非常值得」。

宏達電表示，因Vive具備功能、深度和可擴展性的設計，這次的合作也搭載全世界第一個專為VR主題遊樂設施所設計的頭戴顯示系統，能安全的吸附、拆卸與清潔，這個解決方案不僅讓Busch Gardens乘載高流量的遊客數同時，又能提高效率與保持乾淨衛生帶來相當大的助益。

宏達電虛擬實境

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