親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國3桃園龍潭南下路段貨車擦撞釀1傷 車流回堵

李佳芬農舍土地轉賣 買家身分曝光了

遠傳5G商轉就位 攜愛立信領先完成現網雙連接測試

2019-08-28 16:19經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳(4904)繼日前全台首發5G網路數據通話測試成功後，今(28)日宣布，攜手愛立信在新北市遠東通訊園區戶外場域，完成全台第一個4G LTE與5G NR雙連接測試，為台灣5G發展立下全新的里程碑。

遠傳指出，有別於實驗室中無干擾的測試環境，積極走出實驗室，突破環境限制，在室外場域驗證5G技術，更成功將現網4G LTE網路與5G NR雙連對接，實現符合國際標準3GPP最新版本的非獨立組網（NSA，Non-Standalone）架構，成為全台第一家完成現網雙連接測試業者，驗證結果貼近5G商轉網路使用環境，為2020年5G商用發展再向前邁進一大步。

遠傳表示，這次在新北市遠東通訊園區進行現網雙連接測試，在非實驗室的戶外無線網路環境中完成測試連線，並取得多項5G應用情境的重要數據，做為未來規劃與營運的關鍵參考，明年國家通訊傳播委員會（NCC）核發正式5G頻譜，遠傳就能快速運行LTE與5GNR網路雙連線，加速台灣5G進程與世界同步。

遠傳網路暨技術群執行副總經理饒仲華表示，「遠傳積極推動台灣5G技術發展，引領合作夥伴建構5G生態圈，並致力跳脫實驗室環境，在實際場域進行測試，為明年正式取得5G頻譜做足先期準備。遠傳是全台第一家同時在現網LTE和5G NR雙連接測試成功的企業，未來使用支援EN-DC終端手機的客戶將從LTE網絡和5G網路獲得更大的容量，這是邁向5G商轉關鍵的里程碑」。

遠傳指出，去年底成立「遠傳5G先鋒隊」，引領台灣車聯網產業起飛，並提供3.5GHz頻段的5G商用基地台實驗網路，協助「5G先鋒隊」夥伴進行入網連接測試，快速打入5G國際市場。遠傳陸續在5G垂直場域推出各項創新應用，包含全台首座戶外場域3GPP R15 3.5GHz測試、全台首發5G數據通話測試、5G智慧驗布機、以5G傳輸8K VR高畫質影音等，這次領先全台完成現網雙連接測試。

5G遠傳4G

相關新聞

鎖定五大領域 元太進入電子紙彩色元年

2019-08-28 15:58

擬定產業科研方向 經濟部向張忠謀取經

2019-08-28 15:33

友達TARTAN顯示技術智慧顯示器 場域應用新利器

2019-08-28 15:30

產研「顯」身手 可撓、曲面觸控面板材料設計吸睛

2019-08-28 14:42

智慧顯示展 面板2虎大秀3利器

2019-08-28 14:42

三大需求下半年放量 弘憶第三季看好成長

2019-08-28 14:34

Touch Taiwan展 默克秀新品

2019-08-28 14:34

創王發表超高像素密度技術 明年豐收期

2019-08-28 14:34

攻5G 台光電大陸湖北黃石廠9月試產

2019-08-28 14:34

全球目前5G平均資費 比4G高出約22%

2019-08-28 14:25

研調：Q2智慧手機生產量3.44億支 三星、華為奪冠亞軍

2019-08-28 14:16

蔡英文：台灣提供全球智慧解決方案外資加碼投資

2019-08-28 14:03

面板雙虎不走產能競賽 進攻「高附加價值」產品

2019-08-28 12:54

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

謝繼茂：攻智慧城市 人才是關鍵

2019-08-28 00:17

結盟歐洲軟體一哥SAP 台達電強攻智造商機

2019-08-27 23:19

明基4K投影機 市占衝第一

2019-08-27 23:19

美光製程告捷 瞄準5G

2019-08-27 23:19

宏達電VR 攻商用市場

2019-08-27 23:18

台灣之星五周年慶放送優惠 積極布局5G

2019-08-27 23:18

超眾董座談貿易戰：所受影響不大

2019-08-27 23:17

亞太電信跨界結盟 攜萊爾富推O2O模式

2019-08-27 23:16

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

外資：台積「技」高一籌 不怕格芯提告

2019-08-27 16:07

中華電「黑客松」啟動 強攻智慧城鄉

2019-08-27 14:41

SAP與台達電 打造智能製造生態圈

2019-08-27 14:41

SAP與台達電結盟 搶智慧製造商機

2019-08-27 14:02

台灣今年固定投資衝4兆元 創2011年來最高增幅

2019-08-27 13:14

工研院：2021年台灣健康促進相關產值將逾1,322億

2019-08-27 12:05

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

專攻車用LED廠聯嘉 明年接單看好持續進行擴產

2019-08-27 11:51

Gartner：5G應用垂直產業用專網最有潛力

2019-08-27 11:27

滙豐中華投信：MSCI提高中國A股納入因子至關重要

2019-08-27 11:23
看更多

熱門文章

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

遠雄營造遭國稅局罰5.69億 遠雄否認：將提行政救濟

2019-08-27 19:28

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

基金自行質借業務上路 合庫搶頭香

2019-08-27 17:16

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

電信業者驚呆了 5G頻譜底價300億元

2019-08-28 15:28

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

海外資金匯回 金控爭搶大餅

2019-08-28 00:27

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

今年固定投資 上衝4兆元

2019-08-27 23:28

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

營所稅暫繳申報 留意稅率

2019-08-27 22:42

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19

大戶退票金額增加 7月退票金額比率三個月新高

2019-08-28 09:04

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

社頭織襪業者控MIT有假 同業公會願通報經濟部

2019-08-27 18:18

影／藍15縣市首長連署 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:56

行政院：廢除印花稅是進步、重要的稅制改革

2019-08-28 12:26

國泰世華、蝦皮聯名卡 好康多

2019-08-27 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top