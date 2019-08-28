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鎖定五大領域 元太進入電子紙彩色元年

2019-08-28 15:58經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

元太（8069）延續「電子紙智慧城市與物聯網的最佳顯示器」主軸，在今（28）日開展的2019智慧顯示展覽會（Touch Taiwan 2019）展出電子紙應用，將展示彩色、軟性、曲面、無電池等前瞻電子紙技術、及電子紙在零售、物流、交通、醫療照護與生活等智慧情境的應用。

元太總經理李政昊說：「電子紙發展十多年以來，過去都是以黑白顯示為主，元太投入許多資源持續開發且精進彩色電子紙技術，至今已有完整佈局，今年是電子紙彩色元年，從黑白紅、黑白黃三色電子紙，到全彩電子紙，提供各種彩色顯示技術及全尺寸的產品，滿足客戶在零售、交通、物流、醫療，及教育領域的市場需求」。

元太表示，在Touch Taiwan 2019展覽中，從電子紙創新技術發表，至物聯網與智慧城市的終端電子紙應用，都以彩色電子紙技術為核心，展示彩色電子紙應用於零售、物流、交通、醫療照護等情境。同時，也攜手生態圈夥伴共同展出應用在智慧城市及物聯網的電子紙應用解決方案。

展覽重點包括：彩色電子紙技術部分，先進彩色電子紙（ACeP），除以48片13.3吋的ACeP架構的全彩牆面，呈現比擬傳統紙張印刷海報顯示效果的產品優勢外，也以零售、教育、交通等不同情境的應用，展示13.3吋、26.6吋ACeP的廣泛應用性。此外，現場也將展出刷新率不到3秒，換頁速度更加精進的ACeP彩色電子紙技術。

長條型三色電子紙首度亮相27.3吋與27.7吋的三色電子紙，以黑色、白色與紅色的醒目對比色，可為廣告宣傳、商品促銷資訊增加吸睛效果，適用零售商店、百貨賣場等商業情境，為商業廣告顯示器提供新選擇；CFA彩色電子紙運用彩色濾光片（Color Filter Array, CFA）結合電子紙顯示技術，展示6吋彩色電子紙應用於教育領域，滿足市場殷切期待。

軟性與曲面電子紙技術則有可折疊電子紙，首度在亞洲大型展覽公開的32吋可折疊電子紙顯示器，可展示全幅的建築藍圖，加上可折疊的特性讓此應用具備易於攜帶的特性，適用於建築與工程領域；曲面拼接電子紙展示2片42吋拼接與2片27.7吋拼接的曲面電子紙，呈現電子紙柔性可撓的特色，可導入於圓柱曲面的顯示應用。

E Ink JustTint創新的可控型透光電子紙薄膜技術，除具有電子紙的雙穩態與舒適可視的特性外，可控制薄膜顯示的透明度，為隱私需求或光源遮蔽提供相對應的解決方案。

另外， 無電池的電子紙解決方案，以智慧物流的倉儲物流分檢貨物情境展示，搭載無電池的電子紙物流標籤的貨櫃車，行經各個不同物流節點時，以低壓驅動電子紙技術，透過無線傳輸產生的些微電力更新電子紙物流標籤顯示畫面，於每一個物流節點讀取最新的貨櫃倉儲資訊，由系統直接進行下一站派送路徑選擇並同時更新標籤內容。

元太攜手安勤科技，運用電子紙斷電持續顯示與低耗電的特性，展示具無線傳輸技術的電子紙系列醫療解決方案，包括電子紙床頭卡、門房卡、藥車標籤、大螢幕佈告欄等，醫護人員利用後端系統推播衛教資訊，即時更新病患住院或照護資訊，減少人力抽換紙卡與標寫錯誤率，提升醫務人員工作效率。

運用電子紙的低耗電與舒適閱讀特性，元太聯手智慧門店解決方案商漢朔科技共同演示智慧零售商店情境，展示採用電子紙的Stellar、Solar Oxygen以及全新Nowa等系列的電子貨架標籤。

在全球智慧城市政策推廣下，元太以電子紙具備的超低耗電及在陽光下清晰可視的特性，持續與生態圈夥伴於全球各城市建置採用電子紙的公車站牌、候車亭、公共資訊看板等。

元太ACeP全彩電子紙。 圖／元太提供
元太ACeP全彩電子紙。 圖／元太提供
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電子紙元太智慧城市

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