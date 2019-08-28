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電信業者驚呆了 5G頻譜底價300億元

2019-08-28 15:28經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）宣布5G頻譜第一波釋照計畫將自9月4日受理申請，同時公布第一波釋照底價為300億元。由於日前市場傳出，NCC原本規劃底價為150億元，而行政院則希望提高5G頻譜競標對於國庫貢獻來到400億元，因此NCC也拉高底價底價，設為300億元，讓業者都「驚呆了」。

台灣首波5G頻譜將自12月9日開始競標，五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信董事會都通過要積極搶標。

NCC今天公布，5G頻譜將釋出1800MHz、3,5GHz及28GHz等頻段，其中，業者最後積極搶標的3.5GHz頻段，共270MHz的頻寬，低價高達243億元，28GHz頻段底價為25億元，1800MHz則為32億元。

NCC代主委陳耀祥表示，5G頻譜底價是委請專業團隊研究，並分析全球頻譜競標跟亞洲鄰近國家的頻譜價格等，原本送進去的規劃底標是150億元，目前拍板為300億元，是合理的價格。

遠傳總經理井琪表示，對於5G頻譜的價格早有預期，底價就像是搭乘計程車的起跳價格，關鍵是坐多遠，走多遠，底價定為300億元，可望縮短暖機時間，直接進入廝殺，頻譜競標也可以早點結束。

有電信業者則認為，驚呆了，底價直接定300億元，代表進入門檻一下拉很高，競標可能沒幾回合就會結束了。

5GNCC

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