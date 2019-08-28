三大因素衝擊 研調估今年智慧手機生產總量年減5%

2019-08-28 14:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據全球市場研究機構TrendForce調查，受到中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等因素影響，加上因應5G時代來臨，智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期，換機週期延長，都將持續削弱下半年的旺季表現，預估第3季智慧型手機生產總量約3.63億支，季增5.8%，年減4.4%，今年全年則是年減5%。

根據TrendForce調查，第2季智慧手機需求走出淡季陰霾，生產總數達3.44億支，全球生產總量前六名依序是三星、華為、蘋果、OPPO、小米、Vivo；展望第3季，將受到美中關稅爭議、日韓貿易摩擦、智慧手機換機週期延長等因素衝擊。

TrendForce預估，今年第3季智慧手機生產總量約3.63億支，季增5.8%，但和去年同期3.8億支相比衰退4.4%，2019年智慧型手機生產總量估計約為13.8億支，年減5%。

展望2020年，智慧型手機市場需要新的話題帶動消費，透過品牌廠的積極研發，加上中國政府積極推動5G商用，都將加速5G手機時代的來臨，預計明年5G智慧型手機的滲透率有機會達15%以上，其中，中國品牌的5G生產總量市占將過半。

TrendForce預估第3季全球前六大智慧手機品牌市占率，三星將以20.9%奪冠，華為以16.1%居第二，第三名則是蘋果11.6%；其次依序是OPPO、小米、Vivo，排名與第2季相同。

TrendForce預估，三星第3季生產總量7,600萬支，約與第2季持平，仍穩居市占率冠軍；蘋果除受中美貿易摩擦及換機周期延長等因素影響外，即將發表的三款新機創新程度有限，加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下，第3季生產總量預估約4,200萬支，年減10%。