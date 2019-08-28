親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

三大因素衝擊 研調估今年智慧手機生產總量年減5%

2019-08-28 14:37經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據全球市場研究機構TrendForce調查，受到中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等因素影響，加上因應5G時代來臨，智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期，換機週期延長，都將持續削弱下半年的旺季表現，預估第3季智慧型手機生產總量約3.63億支，季增5.8%，年減4.4%，今年全年則是年減5%。

根據TrendForce調查，第2季智慧手機需求走出淡季陰霾，生產總數達3.44億支，全球生產總量前六名依序是三星華為蘋果OPPO小米、Vivo；展望第3季，將受到美中關稅爭議、日韓貿易摩擦、智慧手機換機週期延長等因素衝擊。

TrendForce預估，今年第3季智慧手機生產總量約3.63億支，季增5.8%，但和去年同期3.8億支相比衰退4.4%，2019年智慧型手機生產總量估計約為13.8億支，年減5%。

展望2020年，智慧型手機市場需要新的話題帶動消費，透過品牌廠的積極研發，加上中國政府積極推動5G商用，都將加速5G手機時代的來臨，預計明年5G智慧型手機的滲透率有機會達15%以上，其中，中國品牌的5G生產總量市占將過半。

TrendForce預估第3季全球前六大智慧手機品牌市占率，三星將以20.9%奪冠，華為以16.1%居第二，第三名則是蘋果11.6%；其次依序是OPPO、小米、Vivo，排名與第2季相同。

TrendForce預估，三星第3季生產總量7,600萬支，約與第2季持平，仍穩居市占率冠軍；蘋果除受中美貿易摩擦及換機周期延長等因素影響外，即將發表的三款新機創新程度有限，加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下，第3季生產總量預估約4,200萬支，年減10%。

智慧型手機5G蘋果智慧手機三星華為小米OPPO

相關新聞

研調：Q2智慧手機生產量3.44億支 三星、華為奪冠亞軍

2019-08-28 14:16

擬定產業科研方向 經濟部向張忠謀取經

2019-08-28 15:33

產研「顯」身手 可撓、曲面觸控面板材料設計吸睛

2019-08-28 14:42

智慧顯示展 面板2虎大秀3利器

2019-08-28 14:42

三大需求下半年放量 弘憶第三季看好成長

2019-08-28 14:34

Touch Taiwan展 默克秀新品

2019-08-28 14:34

創王發表超高像素密度技術 明年豐收期

2019-08-28 14:34

攻5G 台光電大陸湖北黃石廠9月試產

2019-08-28 14:34

蔡英文：台灣提供全球智慧解決方案外資加碼投資

2019-08-28 14:03

面板雙虎不走產能競賽 進攻「高附加價值」產品

2019-08-28 12:54

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

謝繼茂：攻智慧城市 人才是關鍵

2019-08-28 00:17

結盟歐洲軟體一哥SAP 台達電強攻智造商機

2019-08-27 23:19

明基4K投影機 市占衝第一

2019-08-27 23:19

美光製程告捷 瞄準5G

2019-08-27 23:19

宏達電VR 攻商用市場

2019-08-27 23:18

台灣之星五周年慶放送優惠 積極布局5G

2019-08-27 23:18

超眾董座談貿易戰：所受影響不大

2019-08-27 23:17

亞太電信跨界結盟 攜萊爾富推O2O模式

2019-08-27 23:16

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

外資：台積「技」高一籌 不怕格芯提告

2019-08-27 16:07

中華電「黑客松」啟動 強攻智慧城鄉

2019-08-27 14:41

SAP與台達電 打造智能製造生態圈

2019-08-27 14:41

SAP與台達電結盟 搶智慧製造商機

2019-08-27 14:02

台灣今年固定投資衝4兆元 創2011年來最高增幅

2019-08-27 13:14

工研院：2021年台灣健康促進相關產值將逾1,322億

2019-08-27 12:05

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

專攻車用LED廠聯嘉 明年接單看好持續進行擴產

2019-08-27 11:51

Gartner：5G應用垂直產業用專網最有潛力

2019-08-27 11:27

滙豐中華投信：MSCI提高中國A股納入因子至關重要

2019-08-27 11:23

格芯控告侵權 台積電未受影響早盤股價走堅

2019-08-27 10:15

科技大咖卡位5G 商機在這四大領域

2019-08-27 10:08
看更多

熱門文章

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

遠雄營造遭國稅局罰5.69億 遠雄否認：將提行政救濟

2019-08-27 19:28

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

被全金聯評勞資關係最差 南山人壽發二點聲明回應

2019-08-27 15:56

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

基金自行質借業務上路 合庫搶頭香

2019-08-27 17:16

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

外資：台積「技」高一籌 不怕格芯提告

2019-08-27 16:07

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

海外資金匯回 金控爭搶大餅

2019-08-28 00:27

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

今年固定投資 上衝4兆元

2019-08-27 23:28

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

7月景氣燈號連七顆黃藍燈 綜合判斷分數21分

2019-08-27 16:09

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

營所稅暫繳申報 留意稅率

2019-08-27 22:42

台灣固定投資占GDP比重超越美國 今年可望破4兆

2019-08-27 16:23

大戶退票金額增加 7月退票金額比率三個月新高

2019-08-28 09:04

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

影／藍15縣市首長連署 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:56

社頭織襪業者控MIT有假 同業公會願通報經濟部

2019-08-27 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top