全球目前5G平均資費 比4G高出約22%

2019-08-28 14:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



全球領先推出5G服務的營運商5G資費，大約比4G多出22%。 路透 分享 facebook 遠傳總經理井琪今（28）日參加數位行動產業高峰會，井琪表示，全球都在關注5G發展，台灣也將在2020年推出5G服務。而對於消費者最關心的5G資費，井琪表示，觀察全球領先推出5G服務的營運商5G資費，大約比4G多出22%。

井琪表示，台灣電信市場小且飽合，相較於全球4G普及率約為40%，台灣4G人口普及率破百，是世界第一，對於數位轉型跟數位生活是好事，但有五家電信業者競爭相當激烈。

此外，觀察4G資費，井琪表示，台灣消費者習慣吃到飽，且如果沒有吃很飽會覺得划不來，比較全球已經推出5G服務的電信業者的4G資費與台灣4G資費，韓國SK的4G資費月付28美元（折合台幣約879元），傳輸量僅1.5GB，吃到飽資費則為83美元（折合台幣約2,607元），相較之下台灣則為499元吃到飽，俗又大碗，對比全球平均每月上網傳輸量約5GB，台灣平均上網超過20GB，遠傳用戶平均用量更是超過30GB。

觀察全球5G領頭羊如何收費，井琪表示，全球5G領先商轉電信業者的5G資費比4G至少增加22%，以SKT為例大約增加22%，其他KT、LG U+、Verizon則普遍落在20%到46%的價格增幅，至於台灣的5G資費，目前還沒有答案。

井琪表示，未來電信業者要同時營運3G、4G、5G網路，建設策略將走向輕減3G，加強4G，重點布建5G，隨著台灣傳輸量快速成長，遠傳每年編列約兩成資本支出預算做為擴充4G網路容量的投資，目前擁有約1.4萬台4G基地台，今年還增加2,000多站，2025年前仍以4G網路為主。

取得5G頻譜後，井琪表示，5G建設將以3.5GHz頻譜為主，後面開始建設28GHz頻譜，做為企業專網應用為主。

井琪表示，遠傳已經早就開始佈局各種5G應用，包含智慧商務、智慧醫療、智慧工廠、智慧住宅、智慧家庭、智慧交通。

井琪認為，2020年台灣5G商轉元年，5G是一個穩健的往前走的規劃，台灣4G已經吃到飽，上網體驗已經很好，但5G則對於數位生活更深入更多元體驗，對企業來說，5G帶來跟AI、大數據跟智慧聯網能量，對於產業升級對於國際競爭力，是必要且一定要做的。