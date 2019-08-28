研調：Q2智慧手機生產量3.44億支 三星、華為奪冠亞軍

2019-08-28 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



Q2智慧手機生產量三星奪冠。 美聯社 分享 facebook 根據全球市場研究機構TrendForce調查，第2季智慧型手機需求走出淡季陰霾，生產總數達3.44億支，季增10.5%，但受國際市場上諸多不確定性訊息干擾，年減2.4%；全球生產總量前六名依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米及Vivo。

觀察第2季智慧型手機排名，三星穩坐第一，第2季生產總數為7,650萬支，年增3%，是2018年以來單季最佳生產表現。原因在於華為受美禁令影響，流失歐美市占，相反三星因深耕布局歐洲與南美洲市場而受惠。

TrendForce預估，第3季生產數量約略持平第2季，來到7,600萬支產出。

但看似穩坐龍頭寶座的三星手機，卻依舊面臨市占流失隱憂。因此，三星從產品規劃著手，以中高階的A系列取代中低階的J系列，成為三星主流商品，並藉由A系列既有的市場定位重新塑造品牌形象，與強調高規格配置的中國品牌相互競爭。另外三星也推出大電池容量配置的M系列，鎖定印度、印尼等線上客群。

排名第二的華為近年積極投入研發已逐漸收成，除受中國國內消費者的青睞外，也在海外市場達高速成長的成績。5月中起受禁令影響，衝擊華為的海外銷售表現，導致第2季生產總數較第1季衰退逾13%，降至5,250萬支，中止連續5個季度生產總量成長的紀錄。

展望第3季，儘管美國政府將對3,000億中國商品徵收關稅的政策自9月初延緩至12月15日實施，對手機市場似乎是一項利多，但華為不僅仍未能從實體清單中移除，美國政府再將華為46家子公司列入實體清單中，其海外銷售將持續受波及。

另外，搭載新一代Kirin晶片的旗艦機Mate 30系列，將如期於第3季底發表，屆時若未能解套新機搭載Android系統的限制，仍恐影響其第3季的生產表現。至於5G新機預計要到第4季才有機會問世。

蘋果第2季生產數量約3,880萬支，為2015年以來的季度新低，全球排名第三。觀察第2季表現，除因新機定價偏高無法帶動買氣外，中美貿易爭端影響中國市場銷售，及蘋果手機用戶的換機週期普遍高於Android用戶都是主要原因。

日前，美國政府宣布對中國進口約3,000億美元的商品課徵關稅，將分二階段實施(9/1、12/15)，由於手機屬於第二階段的課徵範圍，初估對今年影響不大。

但若以未來發展來看，蘋果手機仍以中國為主要生產據點，短時間內無法快速移轉生產基地，關稅課徵一旦執行，除了衝擊蘋果獲利外，也將削弱蘋果在手機市場的競爭力。

展望第3季，除受中美貿易摩擦以及換機周期延長等因素影響外，即將發表的三款新機創新程度有限，加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下，第3季生產總量預估約4,200萬支，較去年同期衰退10%。

中國與海外市場競爭加劇，凸顯品牌差異化成為OPPO、小米、Vivo新策略；OPPO、小米、Vivo分別名列全球第四名到第六名。三大品牌都面臨中國國內市場受到華為持續擴張而衝擊其銷售表現，加上海外市場競爭激烈，導致獲利壓縮。守成國內、突破海外市場既有格局成為三者的共同目標。

OPPO第2季受惠東南亞市占的成長，生產總數達3,500萬支，年增15%。OPPO除自有品牌的銷售外，也透過子品牌Realme的成立，站穩印度線上市場。OPPO透過發包生產（ODM）來增加Realme的價格優勢，預估Realme今年將有2,000萬支以上的生產表現。

排名第五的小米第2季生產總數為3,080萬支，與去年同期持平，銷售市場占比由中國、印度及印度以外的海外市場均分，預估第3季在旺季帶動下，有機會持平去年同期表現來到3,150萬支；產品規劃上，將持續以旗艦的小米系列、高性價比的紅米系列及品牌授權合作的美顏機美圖系列為主。

排名第六的Vivo，由於在中國國內市占較高，因此受華為影響也較OPPO、小米更為顯著，第2季生產總量較去年同期衰退約4%，達2,870萬支，預估第3季的生產數量將接近第2季表現。