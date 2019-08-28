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面板雙虎不走產能競賽 進攻「高附加價值」產品

2019-08-28 12:54經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

群創董事長洪進揚（右）及總經理楊柱祥出席Touch Taiwan。記者蔡銘仁／攝...
群創董事長洪進揚（右）及總經理楊柱祥出席Touch Taiwan。記者蔡銘仁／攝影
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面板產業面臨逆風，「面板雙虎」群創（3481）及友達今（28）日參與「Touch Taiwan 2019」，大秀Mini LED、Micro LED、摺疊面板等相關產品技術，積極爭取新訂單入袋。面臨產業淘汰賽，面板雙虎不約而同，不打產能競賽，強化著力在「高附加價值」產品。

群創董事長洪進揚表示，今年群創展覽有三大主軸，包括柔性、可摺疊、可捲曲等，透過應用情境讓大家更深度了解，希望跟客戶有更多在產品上的互動，激盪出更好的市場展現，同時解決過去消費者的痛點。上半年各公司相較去年，遭遇逆風，群創產品結構往更高附加價值走包括電競、車用、可捲曲面板等，幫助公司面對競爭環境，有信心挺過寒冬。

彭双浪也表示，產業景氣難免有波動，現在面臨兩狀況，包括面板新產能持續開出，導致供過於求；全球貿易衝突，使得產業鏈重構。友達幾年前就在投資上，不以擴充產能為主，致力提升價值，藉由投資提升能力，並因應趨勢進行產能調配，確保高階、商用等高價值產品持續成長，「有信心度過低潮，低潮中做內部改善，要一次比一次更強壯。」

另，友達及群創力抗產業逆風，加重著力於智慧製造，以提升效率，並雙雙將技術轉化為獲利來源。友達為發展智慧製造，去年於中國大陸成立「達智匯」工業智能製造公司，提供智慧製造解決方案；群創也應用其智能工廠技術，目標緊抓下一個AI千億美元商機。

AI、大數據、物聯網（IoT）應用蔚為風潮，友達近五年來透過相關技術應用，在生產力及良率上獲得提升，以滿足客戶彈性需求，已採用超過8,000個機器人，布建近3萬個IoT感測器，帶來「品質提升」、「預測製造」及「綠色生產」三大效益。友達藉由公司，把智慧製造上的成果與優勢推展出去。

群創2014年開始，逐步在台灣架設自動化產線，藉由關燈工廠，2016至2019年省下近5,000名直接人員人力，與81億元費用支出，目前正在國際機構進行評核。群創總經理楊柱祥期許，群創AI智能智造實力，還有關燈工廠，能有機會躍上國際舞台，做外交，也幫群創開創面板以外的賦能價值。

友達高層出席Touch Taiwan，左起依序友達業務事業群副總林恬宇、總經理蔡...
友達高層出席Touch Taiwan，左起依序友達業務事業群副總林恬宇、總經理蔡國新、董事長彭双浪、技術長廖唯倫。記者蔡銘仁／攝影
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