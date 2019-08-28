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創王發表超高像素密度技術 預計明年將有爆發性的成長

2019-08-28 11:50經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

矽智財廠商創王（6724）宣布該公司成功開發UHPD（Ultra High Pixel Density）超高像素密度技術，是該公司研發三年多的成果，未來將鎖定在ARVR 與 IoT，該公司表示該技術極為市場競爭力，預計明年下半年將有爆發性的成長。

創王成功開發UHPD（Ultra High Pixel Density）超高像素密度技術，可在玻璃基板上製作出2300ppi 的AMOLED顯示螢幕，創王董事長朱克泰指出，UHPD超高像素密度技術已獲得多家客戶青睞，導入物聯網、AR/VR、5G、醫療等領域，隨著大客戶明年下半年量產，創王將進入豐收期。

朱克泰並表示，UHPD技術是該公司累積近三年來最重大的成果，讓創王在VR全球與AR領域站在最佳的戰鬥位置，根據調查機構IDC預估，今年AR/VR市場規模約79億美元，到了2023年可擴增到700億美元，呈現爆發性成長，目前公司正和品牌廠、驅動IC、設備商、醫療相關廠商合作中。

創王UHPD技術已陸續導入三大應用領域，包括 AR、VR 及 IoT，其中，IoT已有客戶積極接洽，主要應用在辨識感測器，最快明年下半年進入量產，可望為營運注入新活水。

而在AR及VR 部分，創王則表示，VR市場目前已成熟，AR市場則還需二年左右時間，而UHPD 技術中的uNEED技術，可同時應用在AR、VR這也是目前業界惟一的突破，且目前市場上，像素普遍約在500至600ppi像素，但創王運用高密度技術，將像是大幅提升來到 2300 ppi 的超高解析，將為市場帶來爆發性改革，朱克泰強調，目前創王的技術，在市場無競爭對手。

創王營業收入包括共同研發費、委託設計費、量產後的權利金，朱克泰指出，今年上半年業務量已超越去年，下半年業務量更是上半年的3至5倍，明年下半年因大客戶進入量產，可望帶動公司營運進入高速成長期。

VRAR

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