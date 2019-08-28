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聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

聯發科。本報資料照片
聯發科。本報資料照片
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IC設計聯發科（2454）於國際通訊協定標準化組織佈局再下一城，瑞典籍技術專家Johan Johansson獲選第三代合作夥伴計畫（3GPP）無線存取網路第2工作組主席，代表聯發科未來在全球5G通訊技術開發規格制訂上具話語權，對後續5G及物聯網佈局意義重大。

3GPP作為全球最重要的移動通信技術標準化組織，過去所制訂的GSM（2G）、WCDMA（3G）、LTE（4G） 以及NR（5G）等技術皆是當代移動通信產業中最成功的通信技術。

據3GPP規劃，第2工作組2020年的工作重點為Release 17 版本的L2／L3協定標準化工作，預期所制訂的後5G時代通訊技術將進一步完善增強型行動寬頻的業務需求，併發展出更多功能以更好的支援5G另外二大應用場景：巨量物聯網通訊及極低延遲的可靠通訊的業務需求，兼顧行動寬頻市場的發展與新興物聯網市場的拓展。

聯發科表示，自2009年起開始積極投入及參與3GPP標準化工作，從4G至5G時代的技術文稿貢獻數量已增加逾四倍，掌握了相當重要的5G核心技術。

聯發科自2015年起便擔任3GPP技術議程的主持工作，2017年起更獲選為RAN2工作組副主席，此次成功當選主席的職務，有助於該公司在未來技術開發議程上取得話語權。

5G4G聯發科

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