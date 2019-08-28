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IP貸款千萬？無形資產融資 助科技創業者圓夢。

2019-08-28 05:56聯合報 記者張語羚╱即時報導

IP也能向銀行貸款千萬？市場上不少新創公司有專利、技術，卻苦無資金，因此工研院、台企銀、中小企業信保基金攜手合作，推出市場第一個無形資產融資，並藉此建立新創融資機制，從技術專利、資金融資、信用擔保三大方向，解決資金問題，助國內科技創業者圓夢。

工研院指出，首批獲得融資的3家新創公司分別為亞拓醫療器材、博信生物科技及瓏驊科技，總共獲得2500萬元的優惠利息融資，翻轉過去新創公司必須依靠信貸才能爭取貸款的做法，未來只要經過審核證明公司財務健全，而且專利評價深具發展潛力與市場價值，便可獲得資金。

台企銀董事長黃博怡表示，去年5月總統蔡英文在「亞洲．矽谷」和新創團隊座談時，鼓勵國內金融機構參考工研院的專業評鑑報告，盡可能提供中小企業和新創事業所需資金，而台企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，全力配合政府智慧財產價值躍升計畫，扶植新創與中小企業，因此今年5月率先訂頒「無形資產附收益型夾層融資貸款辦法」，藉中小企業信用保證基金的支持，以及工研院的專利評價報告意見，審核申請融資的廠商，協助其獲取所需的初期資金。

中小企業信用保證基金董事長李耀魁則說，台灣第一宗專利融資示範案例中，中小企業信用保證基金提供信用保證，補充企業擔保力不足，透過銀行、專業且具公信力的評價機構、中小企業信用保證基金三方合作，解決過去無形資產評價公信力不足、擔保品薄弱的問題，可說是促成專利融資的重要里程碑，充分落實政府推動無形資產融資政策。

曾在美國矽谷高科技公司任職多年的工研院長劉文雄則說，他觀察到矽谷的新創公司蓬勃發展，主要來自於資金市場的挹注以及對於無形資產評價的重視，前期資金對創業者非常重要，但現在新創卻常借不到錢，但經過一年的努力，在工研院、台企銀與信保基金三方合作下，促成金融界願意投入無形資產。

首批獲得融資的3家新創公司中，亞拓醫療器材公司是台商回流代表之一，創辦人洪偉禎原為台大醫師，旅美期間研發出小巧可收納，且附上衛生套管的導尿管，獲CNN譽為「嘗試改變世界的三大發明之一」，目前在台研發，並規劃在台建廠。瓏驊科技公司則是自成立以來，專注於電子零件生產製造及服務，看準電動車發展趨勢，自工研院技術移轉磷酸鐵鋰電池（LiFePO4）專利，搶攻2030全球電動車3000 萬輛商機。

博信生物科技公司創辦人王中信2011年成功開發出亞洲第一個自主研發的超音波顯影劑，並於今年獲美國FDA核准進入一期臨床實驗，透過其研發之超音波顯影劑，可應用於心血管疾病以及作為癌症的早期診斷與治療，相對於現行癌症治療評估現仍仰賴電腦斷層攝影，但須受限於電腦斷層仍有輻射等疑慮而無法進行高頻率治療，超音波造影（搭配顯影劑）未來將可視為多數癌症治療效果評估的主要工具。

工研院昨舉辦「創新IP變資金 白手起家創業行」座談會，首創以無形專利融資協助創業...
工研院昨舉辦「創新IP變資金 白手起家創業行」座談會，首創以無形專利融資協助創業者募資，左起為柯思科技總經理蔡尚志、瓏驊科技總經理葉治宏、亞拓醫材董事長洪偉禎、經濟部工業局組長林碧郁、立法院余宛如委員、經濟部工業局副局長楊志清、台灣中小企業銀行董事長黃博怡、中小企業信用保證基金董事長李耀魁、工研院院長劉文雄、博信生技總經理王中信、昇雷科技執行董事黃茂基、雲派科技總經理林治宏。圖／工研院提供
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工研院癌症治療

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