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明基4K投影機 上半年勇奪全球4K機種銷售第一

2019-08-27 18:47經濟日報 記者張義宮╱即時報導

佳世達（2352）旗下明基的4K投影機，上半年勇奪全球4K機種銷售第一，市佔率達26.2%出，展望下半年將強化家用及商用兩大系列，代工廠佳世達受惠可期。

明基表示，以BenQ自有品牌的4K投影機，去年上半年全球市佔率為20.4%，今年上半年上升至26.2%，看好4K機種成長的力道可期。2018年不分解析度的投影機而言，在DLP陣營銷售量第一大，佔比達24.3%，坐穩DLP投影機自有品牌的龍頭寶座。

全球投影機市場有3-LCD及DLP兩大陣營。前者以日系EPSON為主，後者以採用德儀DLP晶片，形成不同的投影技術。

明基2019上半年4K投影機相較2018上半年，出貨量年增10%，展望下半年，明基指出，在家用投影機市場，將致力於「色準」，精準還原導演的電影色彩，讓消費者在家，可以感受導演最真實的感動。

在商用市場，將推出一系列4K雷射投影機，例如LK990、LK953ST、LK952等4K雷射投影機，擁有各式各樣的焦段、亮度，不論在展覽會場、大型會議室空間，甚至可讓商用投影機達到色準需求，以滿足藝廊、美術館等對顏色精準度很要求的展演需求。

明基在2016年推出世界首款4K DLP 數位家庭劇院投影機，至今已經推出多款4K投影機，涵蓋家用、商辦、教育、展覽、專業安裝等多種領域。根據調研機構FutureSource 2019 上半年市場調查報告，明基 在全球4K投影機市場市佔率達26.2%，也就是全世界每4台4K投影機中，就有一台BenQ品牌的產品。

明基強調，以優異的工業設計、講求真實還原電影色彩的色準技術，2019年初推出的4K HDR色準導演機W5700/W2700，獲得日本VGP 2019 夏季影音大賞金賞、歐洲影音協會EISA 2019-2020 投影機相關獎項殊榮。其中明基更是唯一獲得歐洲影音協會EISA獎項的台灣廠商，堪稱為台灣之光。

明基

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