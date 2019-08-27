工研院舉辦「2019健康促進產業國際論壇｣

2019-08-27 17:38 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



工研院今(27)日舉辦「2019健康促進產業國際論壇｣，特別邀集日本經濟產業省(METI)、日本大型智庫株式會社日本總合研究所(JRI)、日本第二大健康照護集團損保控股株式會社(SOMPO)、日本結合資通訊開發健康服務示範案例日高集團(Mws-hidaka)、日本富士通子公司職場健康經營公司Best Life Promotion、及日本認知症睡眠檢測服務公司Dementia Front等專家代表齊聚一堂，從總體經濟面與產業推動面，分享日本企業的實戰經驗與社會所面臨的課題。

工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元表示，迎接高齡社會來臨，65歲以上的高齡族群持續增加，醫療與照護費用持續攀升，醫療照護人力短缺議題也持續湧現。另一方面，智慧科技促使健康相關產業發展日益蓬勃，結合多元化之創新健康照護服務、及跨業整合提供新形態解決方案的相關產業投資機會逐漸浮現。工研院IEK Consulting預測，2021年台灣健康促進相關產值將逾1,322億新台幣。有鑑於日本是全球在健康促進與照護產業發展上的標竿國家，台灣和日本在技術與產業上是緊密及互補的策略合作夥伴，台灣應善用科技化、模組化、系統化能力，透過借鏡日本，以創新方式發展企業競爭力，掌握全球化與高齡化下的健康產業市場先機。

日本大型智庫日本總合研究所(JRI)諮詢與研究部部長紀伊信之，從整體觀測日本健康促進與福祉市場商機。他指出，目前日本在超高齡化社會趨勢下所面臨的兩大社會課題為：照護需求急速擴大、以及高齡失智症比例急速攀升。為解決上述問題，日本正以科技、服務、官方民間合作等形式發展各項創新。此外，照護工作的職責更不單只是「醫療（醫院）」，「臨終照護」亦將成為未來照護工作發揮及累積專業的領域。

數位醫療的概念近年來逐漸興起，整合機器學習、人工智慧與大數據等技術，使醫療領域的IT創新應用備受關注。日本醫療法人社團日高集團代表取締役北嶋史誉，則分享結合AI技術與運動復健服務的創新整合方案ICT REHA。透過大量蒐集需照護者之基本生理與疾病資料及失能程度之數據，利用演算法分析，為使用者找到精準而適合個案的運動復健服務模組。

富士通子公司Best Life Promotion代表取締役社長今井良輔，則針對近來產業相當關注的職場健康經營議題進行說明。他認為企業應結合健檢及醫療資訊建立一個管理服務平台，依照員工健康風險程度，以管理自身健康為目的，提供個人化的疾病預防服務；並依據健檢數據分析結果，提供課題篩選、健康措施案例服務，可為企業提供更有效的職場健康管理服務。