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外資：台積「技」高一籌 不怕格芯提告

2019-08-27 16:07經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

格芯告台積電，滙豐證券分析指出，台積電以領先的先進製程「技」壓對手，不僅客戶可望不受影響，基本面還有下一張王牌「5奈米」製程將出手，2020年啟動超越對手的強勁成長可期，重申台積電強力買進評等。

滙豐也是外資圈第一家分析台積電被提告的大型券商，內容強調，台積電領先的先進製程，是不受訴訟影響並保持霸主的最大盾牌。

滙豐證券科技產業分析師洪希民表示，台積電精進先進製程，努力有目共睹，各大半導體廠無不仰賴台積電技術，如7奈米助攻超微開發新一代CPU平台，搶食英特爾的龐大市占，接下來聯發科5G晶片和高通一決高下，也有賴台積電支援。

正因為台積電令人信服的技術力，與客戶緊密的鏈結並非對手採取法律手段就能突破，何況格芯退出高階技術競爭；洪希民認為，台積電在先進製程投入愈多資源，爭取更多客戶的趨勢不變，因為客戶未來的選擇只會少、不會多。

此外，滙豐進一步歸納，台積電後市將迎來三大機會，包括前述提到聯發科5G晶片的拓展潛力，超微針對桌電和伺服器又開發出新平台，以及海思正致力擴張5G基地台和手機版圖。預估台積電第4季營收將比第3季成長7%，逐季增長確立。

滙豐還看好台積電5奈米順利於明年第1季投產，帶動全年表現擺脫今年的衰退、重返成長，每股純益（EPS）提高到16元。

洪希民強調，台積電晶圓代工技術全球頂尖，同時有流暢的技術發展、專注為客戶服務的文化、客戶關係緊密而且彼此沒有利益衝突，加上可觀的專利數量，都支撐台積電穩定發展，深具投資價值。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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台積電5G奈米

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