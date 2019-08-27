不只有彩色電子紙 元太Touch Taiwan秀前瞻電子紙技術

2019-08-27 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）延續「電子紙：智慧城市與物聯網的最佳顯示器」主軸，今（27）日宣布將於8月28至30日舉行「2019 Touch Taiwan」展示彩色、軟性、曲面、無電池等前瞻電子紙技術、以及電子紙於零售、物流、交通、醫療照護與生活等智慧情境的應用。

元太總經理李政昊表示，電子紙發展十多年以來，過去均是以黑白顯示為主，元太投入許多資源持續開發且精進彩色電子紙技術，至今已有完整布局，2019是電子紙彩色元年，從黑白紅、黑白黃三色電子紙，到全彩電子紙，元太提供各種彩色顯示技術及全尺寸的產品，滿足客戶在零售、交通、物流、醫療，及教育領域的市場需求。

元太於Touch Taiwan 2019展覽中，從電子紙創新技術發表，至物聯網與智慧城市的終端電子紙應用，均以彩色電子紙技術為核心，展示彩色電子紙應用於零售、物流、交通、醫療照護等情境。同時，也攜手生態圈夥伴共同展出應用在智慧城市及物聯網的電子紙應用解決方案。

元太今年跨進彩色電子紙領域，展會期間以48片13.3吋的ACeP架構全彩牆面，並以零售、教育、交通等不同情境的應用，展示13.3吋、26.6吋ACeP的廣泛應用性。此外，現場也將展出刷新率不到3秒，換頁速度更加精進的ACeP彩色電子紙技術。

另，元太的27.3吋與27.7吋的三色電子紙首度亮相，以黑色、白色與紅色的醒目對比色，可為廣告宣傳、商品促銷資訊增加吸睛效果，適用於零售商店、百貨賣場等商業情境，為商業廣告顯示器提供新選擇。同時運用彩色濾光片結合電子紙顯示技術，展示6吋彩色電子紙應用於教育領域。

在智慧交通應用中，元太將展出多家生態圈夥伴所推出，以42吋、32吋或13.3吋的電子紙顯示器組合的公車站牌外，並首度展示全彩電子紙的公車站牌、以及採用以黃色透光膠膜的方向指引標示，為客人提供另一種彩色電子紙方案的選擇。

摺疊電子紙部分，元太首度在亞洲大型展覽公開的32吋可折疊電子紙顯示器，可展示全幅的建築藍圖，加上可折疊的特性讓此應用具備易於攜帶的特性，適用於建築與工程領域。此外，也展示2片42吋拼接與2片27.7吋拼接的曲面電子紙，呈現電子紙柔性可撓的特色，可導入於圓柱曲面的顯示應用。