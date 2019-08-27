ViewSonic電子互動白板 2019年躍全球前三大品牌

2019-08-27 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



視訊解決方案領導品牌ViewSonic（優派）再創佳績，在互動電子白板（Interactive Display）市場中，於2019年第2季躍升為全球前三大品牌。除此之外，ViewSonic也公布其三大產品線，顯示器、投影機、電子白板於2018年的銷售表現亮眼，相較2017年分別成長9.6%、44%、與120%。

ViewSonic近三、四年來，積極進行企業轉型和發展經營多元化，從硬體製造邁向整合軟體及服務的全方位解決方案，產品線從顯示器、投影機，延伸至互動電子白板、教育科技解決方案等。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良表示，ViewSonic持續創新求變的關鍵，為始終秉持「See the Difference」的理念。因應全球數位轉型趨勢，ViewSonic憑藉著在顯示器的視覺技術專業，跨足應用領域，深耕教育、商用、消費娛樂、專業顯示市場。ViewSonic無縫整合硬體、軟體和服務，為工作、娛樂與學習提供創新的視訊解決方案。

ViewSonic品牌顯示器1990年推出，2016年新增智慧互動電子白板ViewBoard及myViewBoard軟體產品線，成功跨足教育和商用的全方位解決方案市場，於2018年成為美國市場第三大品牌。根據Futuresource 的2019年第2季報告，ViewSonic躍升為全球第三大互動電子白板品牌。

ViewSonic觀察到教育數位化近幾年快速發展，預期能提升教育者與學習者之間溝通模式的互動電子白板將變得至關重要，因此積極投入該市場，2018年推出「myViewBoard軟體解決方案」，可支援夥伴方案，如Amazon web services、Microsoft Azure、Google Education、IntelUnite，至今發展一年，註冊訂戶破50萬。

ViewSonic在投影機市場，投入LED及雷射投影機開發，於2019年第2季躍升為全球第四大品牌 。於顯示器市場，因應全球電腦市場走緩趨勢，及早布局垂直市場，除了強化商用解決方案，更於2017年推出ELITE電競顯示器，以及在2019年正式發布ColorPro專業螢幕顯示器解決方案。

展望未來，ViewSonic將持續深耕不同垂直市場，並把推動教育數位轉型視為企業發展重心。朱家良表示，面對數位轉型浪潮，全球各個產業近年數位化、科技化的腳步十分快速，比如在金融產業，FinTech已成為顯學；然而在教育市場，數位化程度仍遠遠落後。

「EdTech（教育科技）」是ViewSonic全力倡導的理念，朱家良期許，透過更完善的軟體、硬體、生態圈的整合，將科技落實於教學應用，替縮短教育落差盡一份力量，也替全球教育市場帶來破壞式創新。