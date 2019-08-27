親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

日職／王柏融代打吞K 連12打數無安打

ViewSonic電子互動白板 2019年躍全球前三大品牌

2019-08-27 15:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

視訊解決方案領導品牌ViewSonic（優派）再創佳績，在互動電子白板（Interactive Display）市場中，於2019年第2季躍升為全球前三大品牌。除此之外，ViewSonic也公布其三大產品線，顯示器、投影機、電子白板於2018年的銷售表現亮眼，相較2017年分別成長9.6%、44%、與120%。

ViewSonic近三、四年來，積極進行企業轉型和發展經營多元化，從硬體製造邁向整合軟體及服務的全方位解決方案，產品線從顯示器、投影機，延伸至互動電子白板、教育科技解決方案等。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良表示，ViewSonic持續創新求變的關鍵，為始終秉持「See the Difference」的理念。因應全球數位轉型趨勢，ViewSonic憑藉著在顯示器的視覺技術專業，跨足應用領域，深耕教育、商用、消費娛樂、專業顯示市場。ViewSonic無縫整合硬體、軟體和服務，為工作、娛樂與學習提供創新的視訊解決方案。

ViewSonic品牌顯示器1990年推出，2016年新增智慧互動電子白板ViewBoard及myViewBoard軟體產品線，成功跨足教育和商用的全方位解決方案市場，於2018年成為美國市場第三大品牌。根據Futuresource 的2019年第2季報告，ViewSonic躍升為全球第三大互動電子白板品牌。

ViewSonic觀察到教育數位化近幾年快速發展，預期能提升教育者與學習者之間溝通模式的互動電子白板將變得至關重要，因此積極投入該市場，2018年推出「myViewBoard軟體解決方案」，可支援夥伴方案，如Amazon web services、Microsoft Azure、Google Education、IntelUnite，至今發展一年，註冊訂戶破50萬。

ViewSonic在投影機市場，投入LED及雷射投影機開發，於2019年第2季躍升為全球第四大品牌 。於顯示器市場，因應全球電腦市場走緩趨勢，及早布局垂直市場，除了強化商用解決方案，更於2017年推出ELITE電競顯示器，以及在2019年正式發布ColorPro專業螢幕顯示器解決方案。

展望未來，ViewSonic將持續深耕不同垂直市場，並把推動教育數位轉型視為企業發展重心。朱家良表示，面對數位轉型浪潮，全球各個產業近年數位化、科技化的腳步十分快速，比如在金融產業，FinTech已成為顯學；然而在教育市場，數位化程度仍遠遠落後。

「EdTech（教育科技）」是ViewSonic全力倡導的理念，朱家良期許，透過更完善的軟體、硬體、生態圈的整合，將科技落實於教學應用，替縮短教育落差盡一份力量，也替全球教育市場帶來破壞式創新。

在台灣市場，ViewSonic與合作夥伴共同打造科技友善的教育現場，已有許多成功案例，如日前德明財經科技大學啟用的全台最大「電貿暨AI實習基地」，即是採用ViewSonic ViewBoard智慧互動電子白板，運用其內建的協同合作軟體功能，讓互動教學模式發揮最大效果，為產業界培育更多AI專業人才。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良（左）與營運長韓敏珠（右）。圖／ViewS...
ViewSonic董事長暨執行長朱家良（左）與營運長韓敏珠（右）。圖／ViewSonic提供
分享

顯示器軟體

相關新聞

中華電「黑客松」啟動 強攻智慧城鄉

2019-08-27 14:41

SAP與台達電 打造智能製造生態圈

2019-08-27 14:41

SAP與台達電結盟 搶智慧製造商機

2019-08-27 14:02

台灣今年固定投資衝4兆元 創2011年來最高增幅

2019-08-27 13:14

Gogoro 搶進韓國市場

2019-08-27 13:05

工研院：2021年台灣健康促進相關產值將逾1,322億

2019-08-27 12:05

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

專攻車用LED廠聯嘉 明年接單看好持續進行擴產

2019-08-27 11:51

Gartner：5G應用垂直產業用專網最有潛力

2019-08-27 11:27

滙豐中華投信：MSCI提高中國A股納入因子至關重要

2019-08-27 11:23

格芯控告侵權 台積電未受影響早盤股價走堅

2019-08-27 10:15

經長：美加關稅 電子廠已有對策

2019-08-27 00:35

定穎電子公司裁員420人 震驚PCB業

2019-08-27 00:34

定穎突圍 優化生產管理

2019-08-27 00:34

5G商機爆發 台系鏈吃補

2019-08-27 00:30

工研院揪團 強攻新創

2019-08-27 00:30

印刷電路板廠定穎桃園廠標售 解雇420人

2019-08-27 00:23

恐擾亂iPhone零件市場...格芯在美告台積 要求禁止輸美

2019-08-26 23:33

格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其iPhone零件

2019-08-26 21:59

郭台銘力挺 第三屆鴻海獎學金擴大至3,300萬元

2019-08-26 18:58

2020年5G網路基礎建設營收 可望達42億美元

2019-08-26 18:04

貿易戰危及供應鏈 會計師建議台商加強應變體質

2019-08-26 16:38

台積電每年800億研發成果 九成得靠「它」來保護

2019-08-26 16:15

緯創強攻自駕車 2年內推HD地圖

2019-08-26 14:29

陸韓台面板廠 搶摺疊商機

2019-08-26 14:29

工研院牽15尖兵 組IoT醫材新創戰隊

2019-08-26 14:29

研華攜手日商IIJ 攻日本工聯網市場

2019-08-26 14:29

華映面臨斷電 彩晶擁轉單效應

2019-08-26 14:29

Gartner：明年全球5G基建營收增近9成

2019-08-26 14:26

友達攜手Intel攻智慧零售 秀全系列智慧數位看板

2019-08-26 14:19

宏碁電競筆電 蟬聯16個月巴西龍頭寶座

2019-08-26 13:20

群創大買庫藏股 外資上週依然賣超最多

2019-08-26 13:17

Gartner：明年全球5G網路基礎建設營收42億美元 年增89%

2019-08-26 12:45

緯創搶自駕車商機 打造高精地圖

2019-08-26 12:35

台灣美光證實建A3廠明年第4季完工 否認規劃A5廠

2019-08-26 12:28

富致科技近期掛牌上櫃 去年每股賺2.65元

2019-08-26 12:03

PCB廠定穎處分桃園龜山廠 10月解僱420名本國員工

2019-08-26 11:56

陸面板廠傳減產 台股重挫群創友達抗跌

2019-08-26 11:52

看好誠美材營運升溫？外資連買進場卡位

2019-08-26 11:38
看更多

熱門文章

格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其iPhone零件

2019-08-26 21:59

義大卡關300億 林義守：沒有政治力介入不會這樣

2019-08-27 12:50

新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

定穎電子公司裁員420人 震驚PCB業

2019-08-27 00:34

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

恐擾亂iPhone零件市場...格芯在美告台積 要求禁止輸美

2019-08-26 23:33

這家台中小公司 憑什麼讓台塑與日本三井搶著入股？

2019-08-27 10:25

義大世界卡關8年！楊秋興：政治追殺 劉世芳：花媽沒卡

2019-08-27 13:03

泰銖強過新台幣的時代來了！謝金河：20年來僅見

2019-08-27 12:35

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

5G商機爆發 台系鏈吃補

2019-08-27 00:30

家人戶籍亂遷 當心被追稅

2019-08-26 18:23

鬼月促提前交屋、申貸 7月房貸餘額暴增560 億

2019-08-26 23:16

台電催繳電費恐關廠 華映：目標仍是恢復營運

2019-08-26 20:06

郭台銘力挺 第三屆鴻海獎學金擴大至3,300萬元

2019-08-26 18:58

全球降息風起 這家銀行還有6個月3.99％美元高利定存

2019-08-26 17:12

主管要員工繳健保卡虛報 玉山銀回應了

2019-08-27 11:35

出國前7天就可預購！機場免稅品這麼買 每月這3天最低再3折

2019-08-27 09:01

求償258億！義联訴訟橫跨行政、民事及刑事

2019-08-27 13:07

壽險公會改選 雙雄五五波

2019-08-26 23:49

台幣貶值 匯出250億元

2019-08-26 23:55

經長：美加關稅 電子廠已有對策

2019-08-27 00:35

主管涉詐領健保費 玉山銀：個人行為已離職

2019-08-27 13:45

定穎突圍 優化生產管理

2019-08-27 00:34

土開公司快閃董事會 追認人事而已

2019-08-26 18:53

格芯控侵權 台積電：技術完全自主

2019-08-26 23:04

星巴克和雀巢變盟友、BMW與賓士聯手抗Uber...新商戰：贏家抱團，比互打更強

2019-08-27 13:23

美元優利定存 銀行拚場

2019-08-26 23:34

MIT自駕電動小巴 亮相

2019-08-27 00:29

陸客縮減衝擊將至 昇恆昌強攻網路購物

2019-08-26 19:45

熱炒、小吃店歡唱 比照KTV課稅

2019-08-26 18:12

金管會盯餘屋貸款缺失

2019-08-26 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top